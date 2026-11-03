Consilierul lui Isărescu avertizează că România se apropie de o criză financiară: Nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea

România riscă o deteriorare a situației financiare dacă reducerea deficitului bugetar și reformele sunt amânate, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. Acesta semnalează creșterea datoriei publice și a cheltuielilor cu dobânzile în acest an. În analiza sa, măsurile administrative discutate de Guvern ar produce economii insuficiente. Rădulescu critică și solicitările de cheltuieli suplimentare ale ministerelor, precum și rezultatele combaterii evaziunii fiscale.

Eugen Rădulescu consideră că presiunea exercitată de datoria publică asupra bugetului reprezintă principala vulnerabilitate financiară a României, potrivit analizei publicate. Consilierul guvernatorului BNR susține că amânarea reformelor și continuarea unor cheltuieli fără acoperire în resursele statului sporesc riscul unei crize.

„Anul acesta a marcat depășirea pragului critic de 60% din PIB pentru datoria publică, aducând la pachet o povară colosală a dobânzilor: 3% din PIB în acest an și un prognozat 3,5% din PIB pentru anul viitor”, scrie Eugen Rădulescu.

În evaluarea sa, nereușita reducerii deficitului bugetar ar putea conduce la pierderea calificativului recomandat investițiilor, cunoscut drept „investment grade”. O asemenea evoluție ar putea majora și mai mult costurile la care statul se împrumută.

Cifrele prezentate de Rădulescu indică o dobândă de aproximativ 7,2% pentru împrumuturile României pe zece ani. Prin comparație, acesta menționează niveluri de 6,4% pentru Ungaria și de 5,5% pentru Polonia. Conform calculelor sale, fiecare punct procentual adăugat dobânzii reprezintă o povară bugetară de 8,45 miliarde de lei.

În aceste condiții, consilierul critică cererile ministerelor pentru cheltuieli suplimentare de aproximativ 60 de miliarde de lei până la încheierea anului. El compară valoarea solicitărilor cu suma pe care statul o plătește pentru dobânzi într-un an întreg.

Reorganizarea administrativă discutată la nivel guvernamental nu ar reduce suficient cheltuielile publice, apreciază Eugen Rădulescu, care pune sub semnul întrebării efectele bugetare ale variantei analizate.

În articol, acesta contrapune transformările rapide din lume, inclusiv progresul tehnologic, menținerii unor structuri administrative românești vechi de decenii. Rădulescu remarcă faptul că organizarea teritorială a rămas aceeași de aproape 60 de ani: 41 de județe, peste 3.200 de unități administrativ-teritoriale și șapte primării în București, deși numeroase localități mici pierd locuitori.

Critica sa vizează propunerea de comasare a aproximativ 400 de localități cu populații sub 1.000 de persoane. Deși multe dintre primăriile respective nu își pot susține cheltuielile din încasările proprii, Rădulescu consideră că economiile obținute nu ar justifica amploarea procesului.

„În realitate, impactul ar fi aproape zero. Este drept, în aceste comune, veniturile proprii nu acoperă probabil nici măcar cheltuielile de încălzire a primăriei. Şi aşa, vorbim despre un efort de ajustare administrativă uriaș pentru o reducere de costuri neglijabilă”, afirmă acesta.

În viziunea consilierului, obiectivul reformei trebuie să fie diminuarea efectivă a cheltuielilor administrației publice, dincolo de schimbarea delimitărilor de pe harta administrativă.

Colectarea insuficientă a taxelor reprezintă o altă problemă identificată de Eugen Rădulescu, care susține că pierderile provocate de evaziunea fiscală depășesc anual 10 miliarde de euro.

Acesta critică lipsa unor intervenții eficiente pentru limitarea fenomenului. În opinia sa, autoritățile ar trebui să utilizeze mai intens tehnologiile moderne pentru depistarea evaziunii și reducerea sumelor pierdute de buget.

Avertismentul cu care Eugen Rădulescu își încheie analiza include o referire la controversa privind haina de blană purtată de partenera lui Marcel Ciolacu la un eveniment la care au participat mai mulți lideri PSD.

„Suntem periculos de aproape de marginea prăpastiei. Dacă facem pasul în gol, nu va exista nicio salvare pentru mulți ani de acum încolo. Și, cu siguranță, nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea”, scrie Eugen Rădulescu.

Aluzia privește petrecerea organizată la Timișoara pentru botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Printre participanți s-au aflat Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu.

Apariția Sorinei Docuz, partenera fostului premier, a atras atenția prin haina de blană purtată la eveniment. În spațiul public au circulat speculații potrivit cărora aceasta ar fi costat mii de euro.

Marcel Ciolacu a contestat informațiile despre un asemenea preț și a afirmat că haina fusese cumpărată din Istanbul cu 500 de euro.