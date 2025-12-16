Altex versus Flanco în 2024. Sectorul comerțului cu aparate electrocasnice a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri totală de 19,2 miliarde lei, cu un avans de 12,4% față de anul anterior, potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro. Profitul net cumulat al companiilor din domeniu a fost de 290,6 milioane lei, iar numărul total de angajați a ajuns la 9.468.

În acest context, două dintre cele mai mari companii din segmentul magazinelor specializate sunt Altex România și Flanco Retail, ale căror rezultate financiare arată evoluții diferite în ultimii ani.

În ultimii trei ani, Altex România a raportat o creștere constantă. Cifra de afaceri a urcat de la 6,5 miliarde lei în 2022 la 7 miliarde lei în 2023 și 7,7 miliarde lei în 2024.

Profitul net a crescut de la 115 milioane lei în 2022 la 146 milioane lei în 2023, iar în 2024 a avansat puternic, ajungând la 380 milioane lei, nivel de peste două ori mai mare față de anul anterior.

Numărul angajaților a ajuns la 3.728, iar compania operează 124 de puncte de lucru active la nivel național.

Acționariatul este format din Dan Constantin Ostahie, cu o participație de 73,45%, Dan Ostahie Holding SRL, cu un procent de 14,51%, și Real Estate SRL, cu 12,03%.

Pentru Flanco Retail, evoluția a fost diferită. Cifra de afaceri a crescut de la 1,1 miliarde lei în 2022 la 1,3 miliarde lei în 2023 și 1,4 miliarde lei în 2024, însă profitul de 4,7 milioane lei în 2022 s-a transformat în pierdere de 11,4 milioane lei în 2023 și pierdere de 12,5 milioane lei în 2024.

Numărul angajaților a ajuns la 1.451, iar compania deține 157 de puncte de lucru active, peste nivelul raportat de Altex.

Acționariatul Flanco Retail este format din două persoane fizice: Stanciu Iulian Gabriel, cu o participație de 95%, și Sîrbu Dragoș Nicolae, cu 5%. Stanciu Iulian Gabriel este totodată acționar în Dante International SA (eMAG), unde deține 11,77% din capital.

Datele RisCo.ro arată o piață în creștere. Cifra de afaceri totală a industriei a ajuns la 19,2 miliarde lei în 2024, față de 17,1 miliarde lei în 2023 și 15,8 miliarde lei în 2022. Profitul net cumulat s-a situat la 290,6 milioane lei în 2024, în ușoară scădere față de 317,2 milioane lei în 2023 și 321 milioane lei în 2022.

În clasamentul companiilor din domeniu, Dante International SA (eMAG) rămâne cel mai mare jucător. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 9 miliarde lei și o pierdere netă de 191,5 milioane lei.

În 2024, Altex și Flanco au însumat 9,1 miliarde lei cifră de afaceri, ceea ce reprezintă 47% din piața totală. Din punct de vedere al cotei de piață, Altex a generat 40% din cifra de afaceri a întregului sector, iar Flanco doar 7%.

La nivelul cifrei de afaceri, Altex este semnificativ mai mare decât Flanco, cu venituri de aproximativ șapte ori peste nivelul raportat de Flanco în 2024.