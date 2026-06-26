Concurs cu doi candidați pentru șefia Moldtelecom. Există suspiciuni privind influențe politice în desemnarea viitorului director

Concursul pentru ocuparea funcției de director general al companiei de stat Moldtelecom a ajuns într-o nouă etapă, după ce Agenția Proprietății Publice (APP) din Republica Moldova a anunțat că ambii candidați înscriși au trecut de preselecție. Potrivit Evenimentului Zilei (EVZ), procedura este însă însoțită de suspiciuni privind posibile influențe politice asupra rezultatului.

Agenția Proprietății Publice din Republica Moldova a anunțat că cei doi candidați înscriși în concursul pentru funcția de director general al SA Moldtelecom au trecut etapa de preselecție și vor participa la interviul final.

Cei doi candidați sunt Viorel Motorniuc, actual director general interimar al Moldtelecom, și Andrei Preașcă, director comercial în cadrul grupului de companii Eragreat.

Concursul a fost lansat la începutul lunii iunie, iar doar aceste două persoane și-au depus candidatura.

Potrivit EVZ, procedura de selecție este marcată de numeroase suspiciuni privind posibile intervenții la nivel politic.

Publicația citează surse potrivit cărora Andrei Preașcă ar beneficia de susținerea unor persoane influente din conducerea Republicii Moldova. Tot EVZ relatează, citând surse proprii, că acesta ar fi promovat pentru conducerea Moldtelecom de Roman Cojuhari, directorul APP.

În același timp, publicația menționează că surse proprii susțin că Andrei Preașcă ar fi părăsit compania Orange Moldova în urma unor presupuse nereguli. Se precizează însă că acesta a respins categoric aceste afirmații.

Contactat de EVZ, Andrei Preașcă a declarat că nimeni nu i-a sugerat să participe la concurs și că nu se consideră favorit. Acesta a afirmat că îl cunoaște pe Roman Cojuhari la fel cum cunoaște și alți funcționari publici.

„Nu mi-a zis nimeni nimic despre concurs. Ce fel de favoriţi pot fi. Pe Roman Cojuhar îl cunosc aşa cum cunosc mai mulţi funcţionari.”

Viorel Motorniuc conduce interimar Moldtelecom din decembrie 2023, după demisia fostului director Alexandru Ciubuc.

Anterior, acesta a fost consilier al fostului premier Natalia Gavrilița și a ocupat funcții de conducere în companii precum Bemol, Orhei-Vit și Franzeluța. În perioada 2022-2023 a fost manager general al companiei Meringa IQ din România.

Andrei Preașcă este director comercial al grupului Eragreat din decembrie 2024, fiind responsabil de dezvoltarea proiectelor din domeniul energiei regenerabile.

Înainte de această funcție, a activat timp de peste două decenii la Orange Moldova, iar la începutul carierei a fost consilier în cadrul Agenției pentru Restructurarea și Asistența Întreprinderilor.

Întrebat de sursa citată de ce a ales să candideze pentru conducerea unei companii de stat, Preașcă a explicat că, după o experiență de peste 24 de ani în telecomunicații și management, își dorește să avanseze profesional.

„Am o experiență de peste 24 de ani în telecomunicații, management și consultanță de afaceri. Având această experiență, vreau să avansez în carieră”, a declarat Preaşcă.

El a mai spus că a decis să părăsească mediul privat deoarece nu se mai regăsea în funcția ocupată și considera că este momentul unei noi etape în carieră.

„Ajungând la vârsta de 50 de ani, la un moment dat nu m-am mai regăsit în acea funcție. Am înțeles că am nevoie să avansez pe plan profesional”.

Moldtelecom este cea mai mare companie de telecomunicații din Republica Moldova și singurul operator care oferă la nivel național servicii complete de telefonie mobilă și fixă, internet mobil și fix, precum și televiziune IPTV.

Compania are aproximativ 2.320 de angajați și a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de peste 1,65 miliarde de lei moldovenești.

După mai mulți ani de stagnare, profitul companiei a crescut semnificativ în ultimii ani, de la aproape 40 de milioane de lei în 2022 la aproape 160 de milioane de lei în 2024.

Referitor la organizarea concursului, responsabilul de comunicare al APP, Ghenadie Vasilache, a declarat pentru EVZ că selecția este organizată de Consiliul SA Moldtelecom deoarece societatea este condusă în prezent de un director interimar, iar numirea unui director general permanent poate fi făcută doar prin concurs.

„Viorel Motorniuc este interimar de mai mult timp. Iar numirea în funcție a unui director la o întreprindere de stat se face doar prin concurs”, a spus funcționarul.

Totodată, EVZ precizează că surse din mediul politic susțin că procedura ar fi fost influențată încă de la început, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial. Publicația anunță că va urmări desfășurarea concursului și desemnarea viitorului director al Moldtelecom.