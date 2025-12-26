Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a explicat, la trei zile de la preluarea mandatului, că intenționează să continue direcția începută de fostul ministru Radu Miruță și să accelereze procesele de reformă din companiile de stat.

El a arătat că, în perioada scurtă de la instalare, a fost implicat în preluarea dosarelor și în analiza măsurilor deja inițiate, subliniind că predecesorul său a făcut pași importanți în ceea ce privește numirea unor persoane potrivite în funcții-cheie.

Potrivit ministrului, una dintre priorități este organizarea rapidă a concursurilor corecte pentru ocuparea pozițiilor de management, astfel încât acestea să se finalizeze cu manageri competenți, capabili să ducă mai departe reformele.

Irineu Darău a explicat într-un interviu acordat Digi24 că există situații diferite în companiile de stat, de la mandate foarte lungi, până la numiri făcute anterior, iar în acest context va folosi toate prerogativele legale pentru a desemna temporar persoane de calitate, acolo unde este posibil.

În paralel, va demara proceduri pentru concursuri transparente, care să includă nu doar selecția candidaților, ci și stabilirea unor așteptări clare și a unor contracte de management bine definite.

El a subliniat că nu toate companiile de stat se află în subordinea Ministerului Economiei și că va colabora strâns cu vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă de coordonarea guvernanței corporative prin AMEPIP, pentru a asigura o abordare coerentă și unitară a reformei.

„Este foarte greu și se face etapă cu etapă. Aceste zile au fost folosite și pentru a prelua niște lucruri de la Radu Miruță, întrucât el în calitatea de ministru a făcut niște pași foarte importanți, a pus niște oameni potriviți la locurile potrivite. Știți că sunt alte cazuri în care fie avem acolo oameni pe mandate deja foarte lungi, fie oameni numiți dinainte. Eu voi uza de toate prerogativele mele pentru a numi temporar oameni de calitate, acolo unde se poate. Bineînțeles că în toate cazurile voi face repede diligențele pentru a avea concursuri corecte și finalizate cu manageri de calitate, care neapărat să aibă o foaie de traseu, dacă vreți, fiindcă pe tot acest parcurs de recrutare nu recrutăm doar oameni din piața liberă, ci trebuie să fie o scrisoare de așteptări și trebuie să fie un contract de management și e foarte important ce se pune acolo. Mai subliniez un lucru – nu toate companiile de stat sunt sub Ministerul Economiei. Voi colabora îndeaproape cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, care știți că este în direct în legătură cu AMEPIP și se ocupă, dacă vreți, la modul global, de buna guvernanță a companiilor de stat și de găsirea soluțiilor pentru reformă. Eu îi vor fi partener în aceste demersuri”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul Economiei a insistat asupra necesității de a identifica rapid cazurile de management defectuos din companiile de stat, arătând că, de-a lungul anilor, anumite decizii greșite au generat spirale descendente care au dus inevitabil la faliment.

În opinia sa, acolo unde există culpă clară, cei responsabili trebuie să suporte consecințe, fie ele financiare sau chiar penale, dacă situația o impune. El a subliniat că, în toate cazurile în care o companie ajunge în faliment din cauza deciziilor manageriale, persoanele care au contribuit la această situație nu pot rămâne în funcții.

Irineu Darău a mai arătat că va fi nevoit să aleagă oameni competenți care să încerce redresarea unor companii aflate într-o situație foarte proastă, dar a precizat că unele probleme sunt rezultatul unor evoluții negative pe termen lung.

Ministrul a explicat că va analiza atent datele financiare și evoluția companiilor din ultimii ani, considerând că cifrele oferă o imagine clară asupra performanței sau eșecului. El a transmis că nu va tolera situațiile în care anumite rezultate nu pot fi justificate și că, acolo unde se constată culpe, nu va ezita să ceară tragerea la răspundere a vinovaților.

Totodată, a precizat că se află într-o etapă inițială, în care prioritară este analiza rapidă, realizată împreună cu profesioniști din minister și cu experți externi, înainte de luarea deciziilor concrete.

Irineu Darău a mai anunțat că își propune ca în luna ianuarie să prezinte un plan de acțiune pentru primul trimestru al anului 2026 și pentru întregul an, subliniind că acest demers este strâns legat de procesul de construcție a bugetului pentru economie.

„Trebuie să identificăm repede astfel de cazuri (de management defectuos – n.red.), pentru că vedeți, în zeci de ani au fost spirale descendente care de la un punct încolo duceau fără greșeală la faliment. Și bineînțeles, acolo unde există culpă, trebuie să plătească financiar sau de altă natură, inclusiv penal, dacă este cazul, peste tot unde se duce o companie în faliment, cei care au dus-o trebuie să plece. Voi fi silit să aleg niște oameni buni care să încerce să îmbunătățească situația foarte proastă a unor companii de stat, dar unii au dus-o până acolo. Mă voi uita foarte atent pe evoluția sau involuția din ultimii ani și știți cum e, cifrele vorbesc. Sunt unele lucruri care nu pot fi scuzate sau justificate. Acolo unde sunt culpe, nu voi avea nicio ezitare să trag la răspundere vinovații. Dar vă dați seama că eu sunt într-o perioadă în care, în primul rând, voi analiza rapid, împreună cu profesioniștii din minister, împreună cu experți și din afară – cu care mă voi uita pe cifrele concrete – ale companiilor de stat și apoi voi lua decizii. Îmi propun clar ca în luna ianuarie, și nu e vorba doar de companiile de stat, să vin cu un plan pentru primul trimestru al lui 2026 și pentru întreg anul, fiindcă în același timp trebuie să construim bugetul pentru economie”, a adăugat Irineu Darău.

Întrebat dacă șefii companiilor de stat ar putea renunța voluntar la o parte din salarii, Irineu Darău a arătat că, la acest moment, nu dispune de suficiente informații pentru a trage o concluzie generală, dar că va include acest aspect în analiza sa.

El a apreciat că, în anumite cazuri, o astfel de decizie ar putea fi una de bun-simț, mai ales în contextul rezultatelor obținute de respectivele companii. Ministrul a explicat că, deși unele decizii luate în trecut nu mai pot fi schimbate, conducerea actuală trebuie să își evalueze propriile performanțe și să decidă dacă nivelul remunerațiilor este justificat.

Irineu Darău a mai spus că astfel de discuții vor exista atât la nivel direct, cât și în spațiul public, dar a ținut să precizeze că nu intenționează să declanșeze o „vânătoare de vrăjitoare”. El a subliniat că rolul său este de a rezolva problemele din aria sa de competență și că Ministerul Economiei nu se ocupă exclusiv de companiile de stat.

În acest sens, a arătat că nu își propune să aloce tot timpul gestionării acestui sector, deoarece responsabilitatea principală revine managementului, consiliilor de administrație și directorilor desemnați conform principiilor de guvernanță corporativă.

Potrivit ministrului Economiei, aceste structuri există tocmai pentru a permite profesioniștilor să conducă eficient companiile, iar cei care nu reușesc, ani la rând, ar trebui să se retragă din rațiuni de responsabilitate morală.

„În afară de ce știm public cu toții, nu am de unde să știu la acest moment. Voi face și această analiză. Cred că într-unele cazuri ar fi de bun simț să aleagă această cale, pentru că, vedeți, apropo de deciziile care s-au luat înainte și pe care nu le mai putem schimba – și ei trebuie să se uite la propriile rezultate și ei trebuie să vadă dacă merită anumite remunerații sau nu le merită. Vor fi aceste discuții, sunt convins, și la nivel direct, dar și în spațiul public. Încă o dată, eu personal nu sunt aici pentru a vâna vrăjitoare. Eu sunt aici pentru a rezolva problemele cu atribuțiile pe care le am, nimic mai mult pe care le au companiile de stat, după cum ministerul nu este doar despre asta. Nu vreau nici să îmi ocup 24 din 24h pentru a rezolva companiile de stat și pentru a le asigura o ascendență, pentru că este treaba management-ului și consiliul de administrație și directorilor aleși de consiliile de administrație. De aceea avem această guvernanță corporativă pentru ca alți oameni pricepuți să ducă la bine companiile de stat. Cine n-o face și n-o face ani după ani, bineînțeles că din punctul meu de vedere, ar trebui să se retragă din bun simț”, a afirmat Irineu Darău.

Referindu-se la guvernanța companiilor de stat, Irineu Darău a explicat că România are obligații foarte stricte și nenegociabile la nivel european, în special în ceea ce privește funcționarea AMEPIP și organizarea selecțiilor pentru management. El a indicat că finalul lunii martie reprezintă un termen extrem de important, până la care autoritățile încearcă să găsească soluții și să finalizeze cât mai multe concursuri.

Ministrul Economiei a arătat că există o înțelegere generală asupra complexității companiilor de stat și asupra faptului că problemele acumulate în 10 sau 20 de ani nu pot fi rezolvate în câteva luni.

El a subliniat că aceste companii includ angajați numeroși și activează în industrii sensibile, precum industria de apărare, unde deciziile trebuie luate cu prudență. În acest context, a explicat că reformele nu pot fi aplicate brutal și că este nevoie de echilibru și răbdare.

Irineu Darău a recunoscut că situația este una frustrantă, mai ales la doar câteva zile de la preluarea mandatului, dar a subliniat că responsabilitatea sa este de a găsi soluții realiste. El a concluzionat că nu este utilă o concentrare excesivă asupra trecutului și nici așteptarea unor rezultate imediate, exprimând convingerea că cetățenii înțeleg complexitatea acestor procese și necesitatea unui calendar realist al reformelor.