La o zi de la preluarea mandatului, Irineu Darău a declarat că va continua reformele inițiate de predecesorul său în minister, Radu Miruță, coleg de partid.

„Nu am fost niciodată un om confortabil şi nu am fost niciodată un om care să facă lucruri pentru el sau pentru viitorul lui politic. Eu voi face ceea ce este corect şi este bine să fac. Consider că ceea ce a început Radu Miruţă a fost o cale foarte corectă”, declară Darău, conform RFI.

Noul ministru al Economiei consideră că toate companiile de stat ar trebui să funcționeze pe bază de performanță de la nivelul conducerii până la angajați și a asigurat că va încerca să aplice acest principiu în toate companiile de stat din România.

”Şi acest principiu bineînţeles că-l voi continua şi voi încerca să-l aplicăm la toate companiile de stat din România”, dă asigurări noul ministru al Economiei.

Irineu Darău atrage atenția că urmează etape importante și că ministerul are obligații legate de guvernanța corporativă, cu termene limită stabilite de AMEPIP, pe care trebuie să le respecte cu strictețe.

”Ştiţi acel principiu, ”Omul potrivit la locul potrivit”, dar şi cu obiective măsurabile, astfel încât să poată răspunde, dacă nu le îndeplineşte. Mai spun un lucru aici, mă voi baza foarte mult pe echipă”, a declarat noul ministru al Economiei.

Ministrul Irineu Darău a afirmat că persoanele care conduc o companie de stat spre faliment nu pot avea nicio justificare și a subliniat că vor fi găsite modalități prin care cei vinovați să fie înlăturați sau să răspundă pentru acțiunile lor.