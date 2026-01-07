Guvernul a introdus, la finalul lunii noiembrie, o modificare importantă în regulile de selecție pentru funcțiile de conducere din companiile de stat, prin care activitatea desfășurată ca Persoană Fizică Autorizată (PFA) este recunoscută drept experiență profesională relevantă.

Decizia a fost adoptată foarte discret, printr-o hotărâre de Guvern, și a atras atenția în contextul lipsei unor explicații clare în nota de fundamentare a actului normativ.

Concret, hotărârea de Guvern nr. 1053/2025, aprobată pe 28 noiembrie, prevede că experiența cerută candidaților pentru funcțiile de administratori sau directori în companiile de stat poate fi dobândită nu doar în conducerea unei companii, ci și prin desfășurarea de activități economice ca PFA, întreprindere individuală sau întreprindere familială. Astfel, antreprenoriatul individual este tratat, din punct de vedere al eligibilității, ca o formă de experiență managerială.

Măsura este cu atât mai discutată cu cât PFA-ul nu are personalitate juridică și nici structuri formale de conducere. Titularul PFA este, practic, entitatea însăși, fiind vorba despre o formă de organizare prin care o persoană fizică desfășoară activități economice pe cont propriu, fără organe de conducere distincte sau separare clară între proprietar și administrator.

În lipsa unor explicații în documentele oficiale care au însoțit hotărârea, HotNews a solicitat puncte de vedere de la cei doi inițiatori ai prevederii: Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Răspunsurile primite scot în evidență perspective diferite asupra modului în care trebuie interpretată noua regulă.

Secretariatul General al Guvernului susține că experiența acumulată în cadrul unei PFA nu trebuie privită, prin definiție, ca un obstacol în calea ocupării unor funcții de conducere în companiile de stat.

Potrivit instituției, criteriul esențial nu este dimensiunea formală a entității conduse anterior, ci natura competențelor manageriale demonstrate de candidat. SGG argumentează că administrarea unei PFA presupune asumarea integrală a responsabilităților de management, de la planificare strategică și organizare, până la coordonare, control, gestionarea resurselor financiare, respectarea legislației și relaționarea cu terții.

În viziunea SGG, aceste competențe sunt transferabile și pot fi adaptate unor organizații mai mari, fiind aplicabile indiferent de mărimea sau complexitatea structurii conduse. Instituția subliniază că procesul de selecție pentru funcțiile de conducere nu se bazează exclusiv pe forma de organizare a activității anterioare, ci pe evaluarea documentată a experienței relevante, a rezultatelor obținute și a capacității candidatului de a coordona structuri complexe, inclusiv prin delegare și utilizarea unor mecanisme moderne de guvernanță.

SGG mai arată că includerea experienței dobândite prin activități independente are rolul de a evita excluderea nejustificată a unor candidați competenți și de a respecta principiul egalității de șanse. În același timp, instituția precizează că această prevedere nu presupune un acces automat la funcții de conducere și nu garantează că orice persoană cu experiență de tip PFA este potrivită pentru un rol de management la nivel național.

Potrivit Secretariatului General al Guvernului, competența unui candidat nu este determinată de forma juridică în care a fost dobândită experiența profesională, ci de calitatea, relevanța și rezultatele acesteia, evaluate prin criterii obiective.

Instituția consideră că excluderea apriorică a experienței din mediul privat sau din formele independente de activitate ar putea duce la limitarea bazei de selecție și, în mod paradoxal, la perpetuarea unor practici neperformante în companiile de stat.

De asemenea, SGG explică faptul că actul normativ a urmărit, printre altele, atragerea unor administratori cu experiență în guvernanță corporativă, nu neapărat a unor persoane formate exclusiv în administrația publică, ceea ce ar putea contribui la profesionalizarea managementului întreprinderilor publice.

Pe de altă parte, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice adoptă o poziție mai nuanțată.

AMEPIP precizează că noua prevedere definește noțiunea de experiență profesională, fără a echivala automat activitatea desfășurată ca PFA cu experiența în conducerea unor entități de dimensiuni sau complexitate comparabile cu cele ale întreprinderilor publice.

În interpretarea agenției, desfășurarea de activități economice ca PFA, întreprindere individuală sau familială este recunoscută ca formă de dobândire a experienței profesionale în domeniile prevăzute de lege, dar nu reprezintă, prin ea însăși, experiență de conducere a societăților sau companiilor de stat.

AMEPIP subliniază că selecția administratorilor va fi realizată de autoritățile publice tutelare, pe baza cadrului legal, dar și a unor criterii care țin de profesionalism, egalitate de șanse, competitivitate și bună-credință.

Agenția lasă de înțeles că experiența de tip PFA va fi analizată în contextul mai larg al profilului profesional al candidatului, fără a avea o valoare decisivă de una singură.