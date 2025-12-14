Analiza RisCo indică faptul că șase dintre principalele mall-uri din București sunt controlate de companii cu capital străin, în special din Cipru și Olanda. Din punct de vedere al profitabilității, Băneasa Shopping City se detașează net, cu un profit de 187 milioane de lei în 2024, sumă care depășește chiar cifra de afaceri raportată de Mega Mall în același an.

În schimb, AFI Cotroceni, deși rămâne mall-ul cu cele mai mari încasări din Capitală, a încheiat anul 2024 pe pierdere.

Inaugurat în 2009, AFI Cotroceni este cel mai mare mall din România. În 2024, centrul comercial a raportat o cifră de afaceri de 301 milioane de lei, dar a înregistrat o pierdere netă de 59,5 milioane de lei.

În anii anteriori, AFI Cotroceni a consemnat:

2023: venituri de 278 milioane lei și pierdere de 71 milioane lei

2022: venituri de 331 milioane lei și pierdere de 31,3 milioane lei

Mall-ul este controlat în proporție de aproape 98% de Cotroceni Investments Limited, companie cu sediul în Cipru.

Băneasa Shopping City, deschis în 2008 și amplasat în nordul Capitalei, a avut în 2024 o cifră de afaceri de 299 milioane de lei și un profit net de 187,4 milioane de lei, cel mai mare din rândul mall-urilor bucureștene.

Evoluția financiară din ultimii ani confirmă trendul ascendent:

2023: venituri de 278 milioane lei, profit de 170,7 milioane lei

2022: venituri de 254 milioane lei, profit de 144,7 milioane lei

Acționarul unic este Spesso Trading Limited, companie înregistrată în Cipru.

Mega Mall, inaugurat în 2015, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 180 milioane de lei, însă a închis anul cu o pierdere de 28,4 milioane de lei. Și în anii anteriori, centrul comercial a funcționat pe pierdere, deși veniturile au crescut constant. Mall-ul este controlat de compania olandeză NE Property B.V.

Unul dintre cele mai dinamice centre comerciale a fost Sun Plaza, care deservește zona Berceni. În 2024, mall-ul a raportat 167 milioane de lei cifră de afaceri și un profit de 44,5 milioane de lei, marcând cea mai mare creștere a veniturilor dintre toate mall-urile analizate.

Față de 2022, cifra de afaceri aproape s-a dublat, de la 101 milioane lei. Sun Plaza este controlat de investitori din Austria.

ParkLake, deschis în 2016, a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 140 milioane de lei și un profit net de 8,16 milioane de lei, după ce în 2023 raportase pierdere. Mall-ul este deținut de companii înregistrate în Olanda.

Primele centre comerciale moderne din Capitală, București Mall (Vitan) și Plaza România, administrate de aceeași companie, au avut în 2024 o cifră de afaceri cumulată de 139 milioane de lei și o pierdere de 3,2 milioane de lei, după ce în 2023 raportaseră profit.

Promenada Mall, amplasat în zona de birouri Floreasca – Barbu Văcărescu, a ajuns în 2024 la 121 milioane de lei cifră de afaceri și un profit net de 12 milioane de lei.

Veranda Mall, centrul comercial din zona Obor, a raportat 45 milioane de lei venituri și un profit de 8,9 milioane de lei, menținând un ritm constant de creștere.

Concluziile analizei RisCo

Datele RisCo arată că dimensiunea mall-ului și poziționarea nu garantează automat profitul, diferențele fiind influențate de structura costurilor, gradul de ocupare și modelul de business.

În timp ce unele centre comerciale generează venituri foarte mari, profitabilitatea rămâne concentrată în doar câteva proiecte-cheie din București.