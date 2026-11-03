Marian Gheorghe, CEO ENTERSOFTONE România: „Companiile care vor câștiga următorii ani sunt cele care își transformă datele în decizii mai repede decât concurență.”

ENTERSOFTONE România a lansat recent noile versiuni bazate pe inteligență artificială ale soluțiilor EBS ERP și SOFT1 ERP. Marian Gheorghe, CEO-ul companiei, ne explică logica de business din spatele acestui pas, cum se schimbă rolul ERP-ului în companii și ce înseamnă competitivitatea într-o economie în care viteza deciziei devine adevărata resursă strategică a companiilor.

Pentru că suntem o publicație de business, să începem cu miza strategică: de ce ați ales să integrați IA în nucleul ERP-ului, și nu să o oferiți ca produs separat?

As răspunde simplu: pentru că valoarea unui ERP stă în datele pe care le conține, iar IA are sens doar dacă lucrează direct cu aceste date, în contextul operațiunilor reale. Un produs separat ar fi însemnat integrări suplimentare, exporturi de date și proiecte paralele, adică exact barierele care îi țin pe mulți antreprenori departe de IA. Am ales să trecem la un nou model de software de business, în care IA nu mai este o simplă funcționalitate adăugată, ci face parte din operațiunile de bază ale sistemului. Este, dacă vreți, o decizie de arhitectură, dar și una de business: valoarea ajunge la client mai repede și cu mai puțin efort.

Cum se schimbă, în fond, rolul unui ERP într-o companie? Este încă un sistem de evidență?

Tradițional, ERP-ul a fost un sistem de înregistrare: ce s-a vândut, ce s-a cumpărat, cât costă. Rămâne fundația, dar rolul se extinde. Prin IA integrată, sistemul oferă automatizare, analiză, predicții și sugestii inteligente. Cu alte cuvinte, trece de la a ne spune „ce sau când s-a întâmplat” la a ajuta management-ul să înțeleagă „ce ar fi bine să facem cu aceste informații”. Aceasta este, practic, transformarea ERP-ului într-un sistem cu adevărat inteligent.

În practică, mulți antreprenori români văd IA ca pe o investiție riscantă, cu randament greu de măsurat. Cum judecați raportul dintre efort și beneficiu?

Randamentul este mai ușor de înțeles atunci când costul de intrare este redus. Într-adevăr, dacă o companie trebuie să construiască de la zero un proiect de IA, riscul este real. În cazul nostru, însă, funcțiile sunt integrate în soluția pe care compania o folosește deja, deci nu este nevoie de proiecte complexe și costisitoare pentru a începe. Beneficiul cel mai ușor de cuantificat este timpul: agenții IA pot reduce timpul de procesare a datelor cu până la 70%. Fiecare companie va avea propriul randament, în funcție de procese, dar direcția este clară: mai puțin timp pe muncă repetitivă, mai mult timp pe activități cu valoare adăugată.

Timpul recuperat este un argument, dar cum se traduce el în competitivitate?

Într-o piață în care viteza de reacție face cu adevărat diferența, timpul devine avantaj competitiv. O companie care poate evalua rapid o situație, indiferent dacă vorbim de vânzări, stocuri sau costuri, ia decizii mai bune și mai devreme decât una care așteaptă rapoarte pregătite manual. Mai mult, oamenii din echipă își concentrează energia pe analiză, relații cu clienții și strategie, nu pe pregătirea datelor. Avantajul nu vine dintr-o tehnologie spectaculoasă în sine, ci din faptul că organizația funcționează mai eficient în fiecare zi.

Ce înseamnă, din perspectiva unui CEO sau CFO, luarea deciziilor „în timp real”?

Pe scurt, înseamnă că informația este disponibilă în momentul în care ai nevoie de ea. Un lider de companie poate adresa o întrebare în limbaj natural și poate primi imediat o analiză, în loc să aștepte zile întregi pentru un raport. Agenții IA, care operează 24/7 ca niște consultanți digitali specializați pe roluri și departamente, sunt gândiți pentru acest scop. Într-un context economic în care condițiile se schimbă rapid, scurtarea distanței dintre întrebare și răspuns reduce riscul de a decide târziu sau pe baza unor informații depășite.

Spuneați că arhitectura se sprijină pe doi piloni: rețete IA și agenți IA. Cum se completează aceștia din perspectiva eficienței operaționale?

Rețetele IA sunt standardizate și predefinite. Ele preiau sarcinile repetitive și accelerează generarea de analize și rapoarte de business, deci aduc eficiență în procesele recurente. Agenții IA aduc partea de flexibilitate și asistență: răspund la întrebări, oferă previziuni și sugestii actualizate, adaptate rolului utilizatorului. Dacă ne gândim la o companie ca la un sistem de procese, rețetele optimizează ceea ce se repetă, iar agenții sprijină ceea ce necesită interpretare și decizie. Împreună acoperă un spectru larg de activități, fără ca firma să își reconstruiască fluxurile de lucru.

Care este diferența reală dintre a „adăuga IA” și a o integra orizontal în toate modulele?

Integrarea orizontală înseamnă că IA este prezentă în toate modulele soluțiilor ERP, nu doar într-o zonă izolată. Beneficiile se văd la nivel de organizație, nu doar de departament. Dacă IA lucrează doar pe un segment, rămân insule de eficiență. Dacă este prezentă transversal, poate valorifica datele din business în ansamblu și poate sprijini decizii care leagă mai multe zone ale companiei. Este diferența dintre un instrument punctual și o schimbare în felul în care funcționează organizația.

Datele sunt cel mai sensibil activ al unei companii. Cum gestionați încrederea clienților în privința securității?

Pentru orice manager, încrederea în modul în care sunt tratate datele companiei este o condiție de pornire. Soluțiile noastre valorifică datele din business în condiții de securitate maximă. Faptul că IA funcționează în interiorul ERP-ului, în același mediu în care datele există deja, înseamnă că firmele nu sunt obligate să le transfere în instrumente externe pentru a obține analize. Pentru noi, securitatea nu este un argument de marketing, ci o premisă obligatorie a oricărui proiect de transformare digitală.

Cum vedeți poziționarea ENTERSOFTONE pe piața românească de software de business în perioada următoare?

Ne vedem exact aşa cum suntem: un partener real pentru companii din România, indiferent de mărimea lor. Rolul nostru este să reducem decalajul dintre inovația tehnologică și provocările reale din mediul de afaceri. Mulți antreprenori văd tehnologiile avansate ca fiind rezervate marilor corporații, iar noi vrem să schimbăm această percepție. Faptul că investim constant în cercetare și dezvoltare ne permite să aducem aceste tehnologii într-o formă aplicabilă, accesibilă și relevantă pentru contextul local.

Pentru companiile mici și mijlocii din țara noastră, resursele sunt adesea limitate. Cum pot ele să folosească aceste soluții fără să își dezechilibreze bugetul?

Prin faptul că IA vine integrată în soluția ERP, nu ca proiect separat. Asta înseamnă că firmele pot începe de la procesele pe care le au deja și pot beneficia de rețete și agenți fără a construi echipe sau infrastructuri dedicate. Ideea este ca o companie aflată la început de drum în digitalizare să poată accesa același tip de inteligență ca o organizație cu procese mai complexe. Aceasta este o formă de democratizare a tehnologiei, iar pentru economia locală, în care IMM-urile au o pondere importantă, este un avantaj semnificativ.

Care sunt următoarele etape pentru ENTERSOFTONE? Cum vedeți evoluția portofoliului?

Abordarea va fi extinsă în curând pentru toate aplicațiile din portofoliul ENTERSOFTONE. Obiectivul este ca întregul ecosistem să funcționeze după același principiu: IA integrată în operațiuni, nu adăugată ulterior. În paralel, continuăm investițiile în cercetare și dezvoltare, pentru că piața evoluează rapid și vrem să rămânem relevanți pentru clienții noștri. Nu ne gândim la IA ca la un proiect cu început și sfârșit, ci ca la o direcție de dezvoltare pe termen lung.

Pentru a încheia, dacă ar trebui să dați un singur sfat unui om de afaceri care amână decizia de a adopta IA, care ar fi acesta?

L-aș sfătui să nu aștepte momentul perfect și să nu pornească de la premisa că trebuie să schimbe totul dintr-o dată. Datele companiei sunt deja în ERP, iar IA le poate transforma în decizii mai rapide și mai bune. Avantajul competitiv se construiește în timp, iar cei care încep mai devreme acumulează experiență și eficiență. Drumul spre transformare digitală este mai scurt și mai simplu decât pare, iar noi ne dorim să fim partenerul care îi însoțește cu încredere la fiecare pas.