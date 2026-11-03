Spania introduce un nou tip de concediu medical. Indemnizația se acordă din a doua zi. Cine primește

Spania introduce, de la 1 decembrie 2026, un concediu medical specific pentru femeile care suferă de afecțiuni invalidante asociate menopauzei. Angajatele eligibile vor putea beneficia de indemnizație începând cu a doua zi de concediu, fără să fie obligate să îndeplinească o perioadă minimă de contribuții la sistemul de asigurări sociale. Măsura a fost aprobată de Guvernul spaniol pe 20 octombrie și urmărește extinderea protecției femeilor la locul de muncă.

Femeile care locuiesc și lucrează în Spania vor putea solicita, începând cu 1 decembrie 2026, un concediu medical special dacă suferă de afecțiuni invalidante asociate menopauzei.

Noua reglementare, aprobată de Guvernul spaniol pe 20 octombrie, extinde protecția acordată femeilor care se confruntă cu probleme de sănătate ce le afectează capacitatea de muncă, potrivit Euronews.

Simpla intrare la menopauză nu va fi însă suficientă pentru acordarea concediului. Este necesar un diagnostic medical care să confirme existența unei afecțiuni asociate unei tulburări secundare menopauzei și care împiedică temporar desfășurarea activității profesionale.

Ministrul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației, Elma Saiz, a declarat că reforma urmărește recunoașterea unor probleme de sănătate care au fost insuficient luate în considerare în mediul profesional.

„Peste zece milioane și jumătate de femei sunt afiliate la Asigurările Sociale și răspundem unor situații care au fost făcute invizibile”, a declarat Elma Saiz.

Spania a introdus deja, în 2023, concediul medical plătit pentru incapacitatea temporară provocată de menstruație. Noua măsură extinde protecția la anumite afecțiuni asociate menopauzei.

Printre simptomele care pot afecta activitatea profesională în timpul menopauzei se numără bufeurile severe, tulburările de somn, oboseala și dificultățile de concentrare.

Totuși, prezența acestor simptome nu oferă automat dreptul la concediu medical.

Pentru a beneficia de noua măsură, angajata trebuie să fie evaluată de un medic, care va stabili dacă afecțiunea asociată menopauzei îi provoacă o incapacitate temporară de muncă.

Dacă sunt îndeplinite condițiile medicale, medicul va putea emite certificatul corespunzător.

Documentele nu vor trebui predate angajatorului în format fizic, deoarece informațiile vor fi transmise electronic prin intermediul sistemului de asigurări sociale.

Una dintre principalele modificări vizează momentul de la care începe plata indemnizației.

În cazul concediului medical obișnuit pentru boală comună, indemnizația este acordată începând cu a patra zi. Pentru noul concediu asociat menopauzei, plata va începe din a doua zi.

Prima zi va fi acoperită de angajator. Din a doua zi, femeile eligibile vor primi o indemnizație din sistemul de asigurări sociale, calculată în funcție de baza de referință.

Indemnizația va reprezenta 60% din baza de calcul pentru primele 20 de zile, urmând să crească la 75% începând cu ziua 21.

O altă schimbare importantă privește condițiile de contribuție. Pentru acest concediu nu va mai fi necesară îndeplinirea cerinței obișnuite de cel puțin 180 de zile de contribuții în ultimii cinci ani.

Astfel, femeile care îndeplinesc criteriile medicale vor putea beneficia de indemnizație indiferent de perioada pentru care au contribuit anterior la sistemul de asigurări sociale.

În timp ce Spania introduce acest tip de concediu medical, alte state europene nu au reglementări speciale pentru afecțiunile asociate menopauzei.

Germania, Italia, Grecia, Portugalia și Turcia nu prevăd un concediu medical distinct pentru această situație.

În Germania și Portugalia, femeile care nu își pot desfășura activitatea profesională din cauza simptomelor asociate menopauzei pot solicita concediu medical obișnuit, în baza unei evaluări realizate de medic.

Nici Grecia, Italia sau Turcia nu au introdus indemnizații specifice pentru incapacitatea temporară de muncă provocată de afecțiuni legate de menopauză.

Prin reforma care intră în vigoare la 1 decembrie 2026, Spania extinde măsurile de protecție socială pentru femei, după introducerea concediului medical pentru incapacitate menstruală în 2023.