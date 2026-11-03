Incident pe calea ferată în județul Constanța. Trenurile nu mai circulă temporar între Eforie Nord și Eforie Sud

Circulația trenurilor este închisă temporar între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, începând de marți, 3 noiembrie 2026, de la ora 07:00, după ce terasamentul căii ferate s-a surpat. Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a anunțat că măsura a fost luată din motive de siguranță, incidentul fiind înregistrat la kilometrul 241+590, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța.

Pentru a asigura continuitatea transportului feroviar, CFR S.A. organizează transbordarea călătorilor între stațiile Constanța și Mangalia. Astfel, pasagerii afectați de întreruperea circulației vor fi transportați pe acest segment printr-un serviciu de transbordare.

„CIRCULAȚIE OPRITĂ ÎNTRE EFORIE NORD ȘI EFORIE SUD, ÎN URMA SURPĂRII TERASAMENTULUI Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, începând cu ora 07:00, în data de 3 noiembrie 2026, circulația trenurilor este închisă temporar între Eforie Nord și Eforie Sud, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța. Măsura a fost dispusă din motive de siguranță, în urma surpării terasamentului căii ferate la kilometrul 241+590”, informează CFR Infrastructura.

Personalul de specialitate al companiei evaluează în prezent starea infrastructurii feroviare și stabilește lucrările necesare pentru remedierea terasamentului afectat.

Circulația trenurilor între Eforie Nord și Eforie Sud va fi reluată numai după finalizarea intervențiilor și verificarea condițiilor de siguranță. Până atunci, circulația pe acest segment rămâne închisă temporar.

CFR Infrastructură a precizat că va reveni cu informații despre evoluția lucrărilor și momentul redeschiderii circulației feroviare.

„Pentru asigurarea continuității transportului, CFR S.A. organizează transbordarea călătorilor între stațiile Constanța și Mangalia. Personalul de specialitate evaluează starea infrastructurii și stabilește lucrările necesare remedierii terasamentului. Circulația va fi reluată după finalizarea intervențiilor și verificarea condițiilor de siguranță. Vom reveni cu informații privind evoluția intervenției și redeschiderea circulației”, a conchis CFR Infrastructura.

Până la remedierea terasamentului și confirmarea condițiilor de siguranță, circulația trenurilor între Eforie Nord și Eforie Sud rămâne suspendată. Călătorii care tranzitează această zonă trebuie să țină cont de transbordarea organizată de CFR între Constanța și Mangalia, compania urmând să anunțe când va fi reluat traficul feroviar pe traseul afectat.