Raiffeisen Bank preia Garanti Bank România. Tranzacție estimată la 591 de milioane de euro, autorizată de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Raiffeisen Bank intenționează să preia Garanti Bank România și alte două companii din grupul Garanti BBVA. Achiziția, evaluată la aproximativ 591 de milioane de euro, ar putea modifica ierarhia celor mai mari bănci din România. Prin cumularea activelor celor două instituții, Raiffeisen ar putea depăși pragul de 100 de miliarde de lei și ar putea intra în competiție pentru locul al treilea în sistemul bancar, după valoarea activelor.

Consiliul Concurenței a anunțat că a autorizat operațiunea prin care Raiffeisen Bank S.A. intenționează să achiziționeze Garanti Bank S.A., Motoractive IFN S.A. și Motoractive Multiservices S.R.L.

Decizia a fost luată după analizarea efectelor pe care tranzacția le-ar putea avea asupra concurenței din sectorul financiar românesc.

Autoritatea a constatat că operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte a acesteia.

De asemenea, Consiliul Concurenței nu a identificat îndoieli serioase privind compatibilitatea tranzacției cu un mediu concurențial normal.

Prin această decizie, operațiunea primește aprobarea autorității naționale de concurență, însă autorizarea nu echivalează automat cu finalizarea transferului de proprietate.

În martie 2026, Raiffeisen Bank a ajuns la un acord pentru achiziția integrală a grupului Garanti BBVA România de la subsidiarele grupului bancar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Valoarea tranzacției vehiculată pe piață este de aproximativ 591 de milioane de euro.

Operațiunea include, pe lângă Garanti Bank, societatea Motoractive IFN, specializată în leasing financiar pentru vehicule, echipamente și bunuri imobiliare.

Compania desfășoară aceste activități sub brandul Garanti BBVA Leasing.

De asemenea, tranzacția vizează și Motoractive Multiservices, societate deținută de Motoractive IFN, care furnizează servicii de administrare și management al flotelor auto sub marca Garanti BBVA Fleet Management.

Prin această achiziție, Raiffeisen Bank ar urma să își extindă atât activitatea bancară, cât și prezența pe segmentele de leasing financiar și servicii pentru flote auto.

Finalizarea tranzacției ar putea avea un impact important asupra poziției Raiffeisen Bank în clasamentul instituțiilor de credit din România.

La sfârșitul anului 2025, Raiffeisen Bank România avea active totale de 88,6 miliarde de lei și ocupa locul al șaselea în sistemul bancar, cu o cotă de piață de 9,26%.

În aceeași perioadă, Garanti BBVA România deținea active în valoare de 20,6 miliarde de lei, corespunzătoare unei cote de piață de 2,15%.

Garanti Bank ocupa locul al nouălea în clasamentul băncilor din România.

Prin simpla însumare a activelor raportate de cele două instituții la finalul anului trecut, valoarea totală ar ajunge la aproximativ 109,2 miliarde de lei.

În mod similar, cotele de piață cumulate ar însuma aproximativ 11,41%, pe baza datelor aferente anului 2025.

Aceste calcule sunt orientative, deoarece poziția finală în clasamentul bancar va depinde de activele existente la momentul încheierii tranzacției și de evoluția celorlalte instituții de credit.

Prin integrarea activităților Garanti BBVA România, Raiffeisen Bank și-ar putea consolida semnificativ poziția pe piața locală.

Datele financiare de la sfârșitul anului 2025 indică faptul că activele cumulate ale celor două instituții ar depăși pragul de 100 de miliarde de lei.

O asemenea dimensiune ar putea aduce banca în competiție pentru locul al treilea în clasamentul instituțiilor de credit, alături de UniCredit și CEC Bank.

Totuși, poziția exactă pe care Raiffeisen o va ocupa după achiziție nu poate fi stabilită exclusiv pe baza activelor raportate pentru anul 2025.

Clasamentul va depinde de evoluția pieței bancare și de structura financiară rezultată după finalizarea operațiunii.

Ce înseamnă tranzacția pentru clienții Garanti Bank

Raiffeisen Bank este filiala locală a grupului austriac Raiffeisen Bank International AG și furnizează produse și servicii financiare pentru persoane fizice și companii.

Garanti Bank activează, la rândul său, pe piața bancară din România, oferind servicii destinate clienților individuali și celor din mediul de afaceri.

Prin achiziția aprobată de Consiliul Concurenței, Raiffeisen ar urma să preia și activitățile companiilor de leasing financiar și administrare a flotelor auto din grupul Garanti BBVA România.

În comunicatul privind autorizarea operațiunii nu sunt precizate eventuale modificări ale contractelor, conturilor, cardurilor sau creditelor clienților Garanti Bank.

De asemenea, nu a fost anunțat un calendar privind integrarea operațională a celor două bănci.

Consiliul Concurenței a precizat că decizia integrală de autorizare va fi publicată pe pagina oficială a instituției, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Finalizarea tranzacției și eventualele schimbări pentru clienți vor depinde de etapele următoare ale procesului de preluare.