Munca de acasă rămâne o opțiune în companii. Ce trebuie să verifice angajații înainte să accepte un job hibrid
Munca de acasă. Sursa foto: Pexels
Munca hibridă rămâne o opțiune pentru angajații companiilor participante la un sondaj privind organizarea activității în România. În ultimii doi ani, 44% dintre firmele analizate au păstrat aproximativ aceleași reguli de prezență la sediu. Proporția angajatorilor care au cerut mai multe zile la birou este similară cu cea a companiilor care au redus prezența fizică. Cercetarea privește în special firme din IT, outsourcing și servicii profesionale și nu este reprezentativă pentru întreaga piață a muncii.
Munca hibridă funcționează după reguli aproximativ neschimbate în 44% dintre companiile analizate
Munca hibridă a trecut prin mai multe etape de organizare, de la activitatea desfășurată integral de acasă până la revenirea angajaților la sediu pentru o parte a săptămânii, iar rezultatele cercetării indică o stabilizare a politicilor în unele dintre firmele participante.
Potrivit sondajului „Future of Work”, realizat de Cluj Business Campus (CBC) în rândul companiilor sale chiriașe, 44% dintre respondenți au indicat că politica privind prezența la birou a rămas aproximativ neschimbată în ultimii doi ani.
În aceste companii, angajatorii nu au majorat semnificativ numărul zilelor obligatorii la sediu, dar nici nu au extins substanțial posibilitatea de a lucra de acasă. Informația este relevantă pentru candidații care includ flexibilitatea programului printre criteriile de alegere a unui loc de muncă.
Numărul zilelor la birou diferă de la un angajator la altul
Rezultatele sondajului nu stabilesc un număr de zile de prezență fizică valabil pentru toate companiile și nici nu indică o revenire generalizată la programul de cinci zile pe săptămână la sediu.
În ultimii doi ani, 17% dintre angajatorii participanți au mărit numărul zilelor în care salariații trebuie să lucreze de la birou. O proporție similară de companii a redus această cerință.
Restul firmelor folosesc aranjamente mai flexibile sau nu au o politică formală care să fixeze prezența săptămânală la sediu. Pentru persoanele interesate de un job hibrid, condițiile concrete depind în continuare de angajator, de domeniul în care acesta activează și de echipa în care urmează să lucreze.
Sondajul despre munca hibridă are un eșantion limitat
Datele sugerează că unele firme au început să păstreze formule de lucru pe termen mai lung, după perioada în care au alternat între activitatea de acasă, sistemul hibrid și cerințe de prezență mai frecventă la birou.
Aceste rezultate trebuie însă raportate la componența eșantionului. Cercetarea include exclusiv companii chiriașe ale campusului, cu activitate preponderent în IT, outsourcing și servicii profesionale.
Răspunsurile provin în principal de la reprezentanți ai conducerii, ai departamentelor de resurse umane și ai echipelor responsabile de administrarea spațiilor de lucru. Prin urmare, rezultatele nu pot fi extinse asupra tuturor angajatorilor din România.
Companiile caută birouri care pot fi reorganizate în funcție de echipe
Pe măsură ce regulile de lucru devin mai stabile, angajatorii acordă atenție și felului în care folosesc sediile, căutând spații care pot fi adaptate la numărul persoanelor prezente și la schimbările din structura echipelor.
„Rezultatele sondajului arată că modelul hibrid începe să se stabilizeze, iar companiile au o perspectivă mai clară asupra modului în care își vor utiliza birourile”, spune Vlad Buzoianu, CEO Cluj Business Campus.
Contractele noi, prelungirile și extinderile de spații anunțate anterior în cadrul campusului însumează peste 7.200 de metri pătrați. Cele mai multe contracte sunt semnate pentru cinci ani, însă există și companii care optează pentru perioade de șapte sau zece ani.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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