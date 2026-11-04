Munca de acasă rămâne o opțiune în companii. Ce trebuie să verifice angajații înainte să accepte un job hibrid

Munca hibridă rămâne o opțiune pentru angajații companiilor participante la un sondaj privind organizarea activității în România. În ultimii doi ani, 44% dintre firmele analizate au păstrat aproximativ aceleași reguli de prezență la sediu. Proporția angajatorilor care au cerut mai multe zile la birou este similară cu cea a companiilor care au redus prezența fizică. Cercetarea privește în special firme din IT, outsourcing și servicii profesionale și nu este reprezentativă pentru întreaga piață a muncii.

Munca hibridă a trecut prin mai multe etape de organizare, de la activitatea desfășurată integral de acasă până la revenirea angajaților la sediu pentru o parte a săptămânii, iar rezultatele cercetării indică o stabilizare a politicilor în unele dintre firmele participante.

Potrivit sondajului „Future of Work”, realizat de Cluj Business Campus (CBC) în rândul companiilor sale chiriașe, 44% dintre respondenți au indicat că politica privind prezența la birou a rămas aproximativ neschimbată în ultimii doi ani.

În aceste companii, angajatorii nu au majorat semnificativ numărul zilelor obligatorii la sediu, dar nici nu au extins substanțial posibilitatea de a lucra de acasă. Informația este relevantă pentru candidații care includ flexibilitatea programului printre criteriile de alegere a unui loc de muncă.

Rezultatele sondajului nu stabilesc un număr de zile de prezență fizică valabil pentru toate companiile și nici nu indică o revenire generalizată la programul de cinci zile pe săptămână la sediu.

În ultimii doi ani, 17% dintre angajatorii participanți au mărit numărul zilelor în care salariații trebuie să lucreze de la birou. O proporție similară de companii a redus această cerință.

Restul firmelor folosesc aranjamente mai flexibile sau nu au o politică formală care să fixeze prezența săptămânală la sediu. Pentru persoanele interesate de un job hibrid, condițiile concrete depind în continuare de angajator, de domeniul în care acesta activează și de echipa în care urmează să lucreze.

Datele sugerează că unele firme au început să păstreze formule de lucru pe termen mai lung, după perioada în care au alternat între activitatea de acasă, sistemul hibrid și cerințe de prezență mai frecventă la birou.

Aceste rezultate trebuie însă raportate la componența eșantionului. Cercetarea include exclusiv companii chiriașe ale campusului, cu activitate preponderent în IT, outsourcing și servicii profesionale.

Răspunsurile provin în principal de la reprezentanți ai conducerii, ai departamentelor de resurse umane și ai echipelor responsabile de administrarea spațiilor de lucru. Prin urmare, rezultatele nu pot fi extinse asupra tuturor angajatorilor din România.

Pe măsură ce regulile de lucru devin mai stabile, angajatorii acordă atenție și felului în care folosesc sediile, căutând spații care pot fi adaptate la numărul persoanelor prezente și la schimbările din structura echipelor.

„Rezultatele sondajului arată că modelul hibrid începe să se stabilizeze, iar companiile au o perspectivă mai clară asupra modului în care își vor utiliza birourile”, spune Vlad Buzoianu, CEO Cluj Business Campus.

Contractele noi, prelungirile și extinderile de spații anunțate anterior în cadrul campusului însumează peste 7.200 de metri pătrați. Cele mai multe contracte sunt semnate pentru cinci ani, însă există și companii care optează pentru perioade de șapte sau zece ani.