Aproape 50% dintre români cred că angajatorii le subestimează abilitățile. Ce experiențe îi ajută la serviciu

Aproape jumătate dintre români consideră că angajatorii apreciază puțin sau deloc abilitățile dobândite în afara serviciului. Totodată, 84% spun că au competențe de acest fel pe care nu le menționează în CV. Atenția la detalii și comunicarea sunt principalele abilități dezvoltate în viața personală pe care respondenții le folosesc profesional. Rezultatele provin dintr-un sondaj desfășurat în România între 23 septembrie și 7 octombrie 2026.

Abilitățile dobândite în afara serviciului primesc puțină apreciere sau nu sunt apreciate deloc de angajatori, în opinia a 49,66% dintre participanții la sondajul realizat de iVOX Research pentru Provident Financial România.

În același timp, 84% dintre cei chestionați afirmă că dețin competențe dezvoltate în viața personală care nu se regăsesc în CV. Cercetarea surprinde astfel atât existența unor abilități nedeclarate în documentele de candidatură, cât și percepția respondenților asupra valorii pe care angajatorii le-o acordă.

Experiențele din viața personală contribuie la dezvoltarea unor competențe pe care respondenții spun că le utilizează și în activitatea profesională, atenția la detalii fiind menționată cel mai frecvent, de 23% dintre aceștia.

Comunicarea ocupă următoarea poziție, cu 22% dintre răspunsuri. Alte abilități indicate de participanți sunt empatia, menționată de 17%, inițiativa, de 16%, și reziliența, de 13%.

Pentru 67% dintre persoanele chestionate, există o legătură foarte puternică între rolurile asumate în familie sau în cercul de prieteni și felul în care își desfășoară munca. Totodată, 53% afirmă că experiențele cotidiene îi ajută într-o foarte mare măsură la serviciu.

Confirmarea utilității profesionale a abilităților dezvoltate în viața personală ar putea influența încrederea angajaților în propriile capacități, potrivit răspunsurilor înregistrate în cercetare.

Astfel, 76% dintre participanți spun că ar avea mai multă încredere în ei la serviciu dacă angajatorul le-ar confirma că aceste competențe sunt utile și în activitatea profesională.

Cercetarea s-a desfășurat online, în intervalul 23 septembrie – 7 octombrie 2026, și a inclus un eșantion de 1.246 de persoane din România, majoritatea din mediul urban.

Marja de eroare indicată este de 3%, la un nivel de încredere de 95%.