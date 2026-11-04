Aproape 50% dintre români cred că angajatorii le subestimează abilitățile. Ce experiențe îi ajută la serviciu
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Aproape jumătate dintre români consideră că angajatorii apreciază puțin sau deloc abilitățile dobândite în afara serviciului. Totodată, 84% spun că au competențe de acest fel pe care nu le menționează în CV. Atenția la detalii și comunicarea sunt principalele abilități dezvoltate în viața personală pe care respondenții le folosesc profesional. Rezultatele provin dintr-un sondaj desfășurat în România între 23 septembrie și 7 octombrie 2026.
Abilitățile dobândite în afara serviciului sunt slab apreciate de angajatori, consideră 49,66% dintre respondenți
Abilitățile dobândite în afara serviciului primesc puțină apreciere sau nu sunt apreciate deloc de angajatori, în opinia a 49,66% dintre participanții la sondajul realizat de iVOX Research pentru Provident Financial România.
În același timp, 84% dintre cei chestionați afirmă că dețin competențe dezvoltate în viața personală care nu se regăsesc în CV. Cercetarea surprinde astfel atât existența unor abilități nedeclarate în documentele de candidatură, cât și percepția respondenților asupra valorii pe care angajatorii le-o acordă.
Atenția la detalii și comunicarea sunt principalele abilități folosite la serviciu
Experiențele din viața personală contribuie la dezvoltarea unor competențe pe care respondenții spun că le utilizează și în activitatea profesională, atenția la detalii fiind menționată cel mai frecvent, de 23% dintre aceștia.
Comunicarea ocupă următoarea poziție, cu 22% dintre răspunsuri. Alte abilități indicate de participanți sunt empatia, menționată de 17%, inițiativa, de 16%, și reziliența, de 13%.
Pentru 67% dintre persoanele chestionate, există o legătură foarte puternică între rolurile asumate în familie sau în cercul de prieteni și felul în care își desfășoară munca. Totodată, 53% afirmă că experiențele cotidiene îi ajută într-o foarte mare măsură la serviciu.
Recunoașterea competențelor ar crește încrederea la locul de muncă pentru 76% dintre participanți
Confirmarea utilității profesionale a abilităților dezvoltate în viața personală ar putea influența încrederea angajaților în propriile capacități, potrivit răspunsurilor înregistrate în cercetare.
Astfel, 76% dintre participanți spun că ar avea mai multă încredere în ei la serviciu dacă angajatorul le-ar confirma că aceste competențe sunt utile și în activitatea profesională.
Sondajul a inclus 1.246 de respondenți, preponderent din mediul urban
Cercetarea s-a desfășurat online, în intervalul 23 septembrie – 7 octombrie 2026, și a inclus un eșantion de 1.246 de persoane din România, majoritatea din mediul urban.
Marja de eroare indicată este de 3%, la un nivel de încredere de 95%.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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