Nuclearelectrica începe repornirea Unității 1 de la Cernavodă. Reactorul ar putea fi reconectat la sistemul energetic vineri

Nuclearelectrica a anunțat miercuri începerea procedurilor de repornire a Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, oprită la sfârșitul lunii iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reconectarea reactorului la Sistemul Energetic Național este estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026. Unitatea 2 rămâne oprită, iar repornirea acesteia depinde de creșterea susținută a nivelului fluviului.

Nuclearelectrica a transmis Bursei de Valori București că au fost îndeplinite condițiile minime necesare pentru începerea manevrelor de pornire a Unității 1 de la Cernavodă.

Reactorul fusese oprit pe 28 iulie, după ce seceta din bazinul Dunării a provocat scăderea accentuată a nivelului apei la gura de captare a centralei, afectând posibilitatea răcirii instalațiilor.

Directorul general al companiei, Mihai Gioară, a precizat că operațiunile de repornire sunt complexe și trebuie realizate cu respectarea strictă a procedurilor de securitate nucleară.

„Începerea manevrelor de pornire a Unității 1, odată cu îndeplinirea condițiilor minime pentru pornirea în deplină siguranță, este un pas important, așteptat deopotrivă de companie, de autorități și de public. Reconectarea unității la SEN este necesară pentru securitatea energetică și stabilitatea sistemului”, a declarat Mihai Gioară.

Oprirea Unității 1 a determinat instituirea stării de alertă energetică la 1 august. Ulterior, pe 13 august, centrala de la Cernavodă a fost oprită integral.

Cele două reactoare nucleare au fiecare o capacitate instalată de aproximativ 700 MW și asigură împreună, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția de energie electrică a României.

Seceta a afectat și producția hidrocentralelor de la Porțile de Fier, care a fost redusă la jumătate. Acestea contribuie, în medie multianuală, cu 10-15% la producția națională de energie.

Situația a devenit mai dificilă odată cu scăderea temperaturilor. Luni seară, consumul de electricitate al României a depășit 8.000 MW pentru prima dată după 2 martie, potrivit datelor Transelectrica.

În lipsa producției de energie nucleară, acoperirea consumului a necesitat importuri de energie electrică, în timp ce centralele eoliene au avut o contribuție importantă.

Nuclearelectrica a explicat că funcționarea Unității 1 necesită volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va determina scăderea nivelului în bazinul de aspirație al centralei.

Din acest motiv, Unitatea 2 nu poate fi repornită în aceleași condiții. Reluarea funcționării sale depinde de o creștere susținută a nivelului Dunării, care să permită alimentarea cu apă în condiții de siguranță.

Compania nu a comunicat deocamdată o dată pentru reconectarea celui de-al doilea reactor la Sistemul Energetic Național.

Mihai Gioară a precizat că Nuclearelectrica lucrează împreună cu autoritățile și partenerii săi la soluții pe termen scurt, mediu și lung, pentru a reduce efectele unor eventuale episoade similare de secetă asupra funcționării centralei.