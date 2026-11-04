România ar putea primi 60 de miliarde de euro prin viitorul buget al UE. Mihai Ghigiu, MIPE: Negocierea nu este finalizată

România ar putea beneficia de aproximativ 60 de miliarde de euro prin viitorul buget al Uniunii Europene, însă suma nu este definitivă. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a explicat că negocierile sunt încă într-o etapă incipientă, iar statele membre nu au ajuns la un acord.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a declarat că discuțiile privind viitorul buget al Uniunii Europene vizează, în prezent, cadrul financiar general. Suma care va reveni României va putea fi stabilită numai după încheierea negocierilor dintre statele membre.

„Deocamdată suntem la faza incipientă, respectiv la negocierea generală a bugetului. După cum ați văzut și în spațiul public, încă nu s-a ajuns la un consens în Consiliul European. Există niște cifre avansate la acest moment, undeva în jur de 60 de miliarde de euro pentru România, însă negocierea nu este finalizată”, a spus Mihai Ghigiu.

După stabilirea bugetului european, România va trebui să elaboreze un Plan pentru Parteneriat Național și Regional (PPNR), prin care să stabilească modul de utilizare a fondurilor.

Ministrul își dorește ca documentul să fie pregătit în urma unor dezbateri publice, astfel încât prioritățile de finanțare să reflecte nevoile reale și să nu fie stabilite exclusiv la nivel administrativ.

Mihai Ghigiu a precizat că fondurile europene și investițiile naționale nu vor fi suficiente pentru toate obiectivele din viitoarea perioadă bugetară.

În acest context, autoritățile ar putea utiliza și alte instrumente de finanțare, inclusiv parteneriate public-private, bănci de investiții și credite.

„Ceea ce cred, de asemenea, că este important de spus, că în viitoarea programare bugetară, pe lângă fondurile europene, pe lângă investițiile naționale, vom avea nevoie și de diferite instrumente financiare pentru a ne atinge toate obiectivele”, a explicat ministrul.

Ministrul a vorbit și despre posibilitatea ca România să primească aproximativ 3 miliarde de euro până la finalul anului 2026.

Ghigiu a precizat că i-a informat pe premier și pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre situația acestor fonduri, însă valoarea oficială va fi cunoscută după 20 noiembrie.

„Le-am informat atât pe domnul prim-ministru, cât și pe domnul ministru Nazare. Cifra oficială o vom vedea după 20 noiembrie”, a declarat acesta.

Ministrul a explicat că o componentă importantă o reprezintă granturile, respectiv fondurile europene nerambursabile.

În ceea ce privește suma de 6,4 miliarde de euro menționată în discuții, aceasta include atât granturi, cât și împrumuturi. Partea nerambursabilă fusese deja luată în calcul în buget, dar valoarea finală depinde de aprobarea Comisiei Europene.