Penny deschide patru magazine în România. Rețeaua ajunge la 478 de unități

Penny își extinde rețeaua din România cu patru magazine în județele Mehedinți, Teleorman și Giurgiu. Noile unități sunt situate în Vânju Mare, Turnu Măgurele, Crevedia Mare și municipiul Giurgiu. În urma acestor inaugurări, retailerul ajunge la 478 de magazine la nivel național. În Turnu Măgurele și Giurgiu, fiecare dintre noile magazine este al treilea deschis de rețea în orașul respectiv.

Penny continuă extinderea pe piața românească prin inaugurarea a patru magazine, dintre care două în județul Giurgiu și câte unul în Mehedinți și Teleorman, potrivit Profit.ro. Noile deschideri duc rețeaua operată de grupul german REWE la un total de 478 de unități.

În Vânju Mare, magazinul se află pe strada Târgului, la numărul 2A, și are o suprafață de 854,68 metri pătrați. Clienții au la dispoziție o parcare cu 98 de locuri.

Dintre acestea, patru sunt rezervate persoanelor cu dizabilități, iar alte patru sunt destinate mamelor însoțite de copii. Parcarea include și două locuri pentru vehicule electrice.

Noua unitate din Turnu Măgurele consolidează prezența retailerului în oraș, unde rețeaua numără acum trei magazine, și este amplasată pe strada Stadionului, la numărul 26.

Magazinul are o suprafață de 897,7 metri pătrați și dispune de 76 de locuri de parcare. Patru locuri sunt destinate persoanelor cu dizabilități, iar alte patru sunt rezervate părinților însoțiți de copii.

Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 7:30 și 22:00. Duminica, magazinul este deschis între orele 8:00 și 20:00.

Extinderea din județul Giurgiu cuprinde o unitate în Crevedia Mare și una în municipiul Giurgiu, cele două magazine oferind împreună 132 de locuri de parcare.

În Crevedia Mare, magazinul este situat pe strada Principală, la numărul 165, T90. Unitatea are o suprafață de 876,66 metri pătrați și o parcare cu 82 de locuri. Dintre acestea, patru sunt pentru persoane cu dizabilități, patru pentru părinți cu copii și două pentru vehicule electrice.

Magazinul din municipiul Giurgiu se află pe șoseaua Sloboziei, la numărul 1, și este al treilea al rețelei din oraș. Suprafața de vânzare este de 884,4 metri pătrați, iar parcarea are 50 de locuri, dintre care două sunt rezervate persoanelor cu dizabilități.

Ambele unități funcționează de luni până sâmbătă, între orele 7:30 și 22:00, și duminica, între orele 8:00 și 20:00.

Operațiunile Penny din România sunt susținute de cinci centre logistice, amplasate în Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău, Filiași și Mihăilești, care deservesc întreaga rețea de magazine.

Brandul aparține grupului german REWE, retailer alimentar și de proximitate cu o activitate de aproape un secol în Europa. Primul magazin Penny din România a fost deschis în 2005.

Rețeaua folosește formatul de magazin discount, cu suprafețe de aproximativ 750 de metri pătrați. Oferta cuprinde alimente de bază, produse proaspete și congelate, băuturi, detergenți și articole nealimentare.

În 2025, REWE a intrat pe piața românească și prin BIPA, brand de drogherii. Deschiderea primului magazin era prevăzută pentru 2026, cu Martin Gaber în funcția de Managing Director.