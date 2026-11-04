Acciza la bere ar putea fi înghețată. Parlamentarii pregătesc o măsură pentru 2027 și 2028
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Acciza la bere ar putea rămâne neschimbată în 2027 și 2028, după ce Comisia de buget din Camera Deputaților a aprobat în unanimitate un amendament în acest sens. Măsura ar elimina majorarea automată a taxei în funcție de inflație și ar putea reduce presiunea asupra prețurilor. Proiectul trebuie însă să treacă de votul final al deputaților înainte de a deveni lege.
Acciza la bere ar putea rămâne la nivelul din 2026 până la sfârșitul anului 2028
Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților a acordat raport favorabil unui amendament care prevede înghețarea accizei la bere pentru următorii doi ani.
În prezent, nivelul accizei este stabilit prin Codul fiscal și poate fi actualizat în funcție de inflație. Dacă propunerea va fi adoptată, producătorii nu vor mai suporta această majorare în 2027 și 2028.
Invitat la Antena 3 CNN, Constantin Bratu, directorul general al Asociației Berarii României, a explicat că măsura ar oferi industriei mai multă stabilitate după mai mulți ani dificili.
„Este predictibilitatea fiscală de care aveam nevoie, pentru că venim după niște contracții puternice”, a declarat Constantin Bratu.
Înghețarea accizei nu înseamnă însă că prețul berii va rămâne neschimbat. Acesta depinde și de evoluția costurilor de producție, transport și distribuție.
Consumul de bere din România a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani
Potrivit Asociației Berarii României, consumul de bere a scăzut cu 4% în 2025, de la 15 milioane de hectolitri în anul precedent la 14,4 milioane de hectolitri. Acesta este cel mai redus nivel înregistrat în ultimele două decenii.
Scăderea cererii a afectat și capacitățile de producție ale fabricilor, care depășesc în prezent necesarul pieței.
„Din păcate, avem niște excedente de capacități de producție de peste 30-40%, survenite în urma declinului puternic al pieței”, a precizat Constantin Bratu.
Reprezentantul industriei a subliniat că sectorul berii are legături importante cu economia națională.
„Avem aproape 90 de fabrici de bere, 76 dintre acestea sunt microberării, iar 95,5% din berea consumată în România este produsă la noi în țară, de români, pentru români”, a explicat acesta.
Proiectul trebuie să primească votul final în Camera Deputaților
Constantin Bratu s-a declarat optimist că propunerea privind înghețarea accizei va fi adoptată și că Guvernul va păstra calendarul fiscal propus pentru 2027 și 2028.
Acesta consideră că măsura ar reprezenta un prim pas pentru sprijinirea producției interne și a economiei naționale.
„Suntem optimiști în ceea ce privește adoptarea în plenul Parlamentului a acestei măsuri și păstrarea acestui calendar de către Guvernul României pentru 2027–2028”, a declarat directorul general al Asociației Berarii României.
Amendamentul urmează să fie supus votului în plenul Camerei Deputaților. Dacă proiectul va fi adoptat și promulgat, acciza la bere va rămâne la nivelul din 2026 pentru încă doi ani.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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