Acciza la bere ar putea fi înghețată. Parlamentarii pregătesc o măsură pentru 2027 și 2028

Acciza la bere ar putea rămâne neschimbată în 2027 și 2028, după ce Comisia de buget din Camera Deputaților a aprobat în unanimitate un amendament în acest sens. Măsura ar elimina majorarea automată a taxei în funcție de inflație și ar putea reduce presiunea asupra prețurilor. Proiectul trebuie însă să treacă de votul final al deputaților înainte de a deveni lege.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților a acordat raport favorabil unui amendament care prevede înghețarea accizei la bere pentru următorii doi ani.

În prezent, nivelul accizei este stabilit prin Codul fiscal și poate fi actualizat în funcție de inflație. Dacă propunerea va fi adoptată, producătorii nu vor mai suporta această majorare în 2027 și 2028.

Invitat la Antena 3 CNN, Constantin Bratu, directorul general al Asociației Berarii României, a explicat că măsura ar oferi industriei mai multă stabilitate după mai mulți ani dificili.

„Este predictibilitatea fiscală de care aveam nevoie, pentru că venim după niște contracții puternice”, a declarat Constantin Bratu.

Înghețarea accizei nu înseamnă însă că prețul berii va rămâne neschimbat. Acesta depinde și de evoluția costurilor de producție, transport și distribuție.

Potrivit Asociației Berarii României, consumul de bere a scăzut cu 4% în 2025, de la 15 milioane de hectolitri în anul precedent la 14,4 milioane de hectolitri. Acesta este cel mai redus nivel înregistrat în ultimele două decenii.

Scăderea cererii a afectat și capacitățile de producție ale fabricilor, care depășesc în prezent necesarul pieței.

„Din păcate, avem niște excedente de capacități de producție de peste 30-40%, survenite în urma declinului puternic al pieței”, a precizat Constantin Bratu.

Reprezentantul industriei a subliniat că sectorul berii are legături importante cu economia națională.

„Avem aproape 90 de fabrici de bere, 76 dintre acestea sunt microberării, iar 95,5% din berea consumată în România este produsă la noi în țară, de români, pentru români”, a explicat acesta.

Constantin Bratu s-a declarat optimist că propunerea privind înghețarea accizei va fi adoptată și că Guvernul va păstra calendarul fiscal propus pentru 2027 și 2028.

Acesta consideră că măsura ar reprezenta un prim pas pentru sprijinirea producției interne și a economiei naționale.

„Suntem optimiști în ceea ce privește adoptarea în plenul Parlamentului a acestei măsuri și păstrarea acestui calendar de către Guvernul României pentru 2027–2028”, a declarat directorul general al Asociației Berarii României.

Amendamentul urmează să fie supus votului în plenul Camerei Deputaților. Dacă proiectul va fi adoptat și promulgat, acciza la bere va rămâne la nivelul din 2026 pentru încă doi ani.