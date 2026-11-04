Creșterea economică din zona euro a încetinit în octombrie. Cererea s-a apropiat de stagnare, iar costurile au continuat să crească

Activitatea economică din zona euro a continuat să crească în octombrie, însă ritmul de expansiune a încetinit semnificativ, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele patru luni. Cererea, un indicator important al evoluției economiei, s-a apropiat de stagnare, în timp ce majorarea costurilor a pus presiune asupra companiilor, iar încrederea mediului de afaceri a coborât la cel mai slab nivel din ultimele cinci luni, potrivit unui sondaj publicat miercuri.

Indicele compozit PMI al zonei euro, calculat de S&P Global, a scăzut la 51,7 puncte în octombrie, de la 53,1 puncte în septembrie. Rezultatul a fost și sub estimarea preliminară de 51,9 puncte și reprezintă cel mai redus nivel din ultimele patru luni. Valorile indicelui peste pragul de 50 de puncte indică o creștere a activității economice, în timp ce nivelurile inferioare semnalează contracție.

Potrivit lui Chris Williamson, economist-șef pentru afaceri la S&P Global Market Intelligence, datele sondajului indică o creștere a economiei zonei euro cu aproximativ 0,3% la începutul celui de-al patrulea trimestru. Ritmul este considerat unul moderat, dar fără un avans deosebit, după evoluția solidă înregistrată pe parcursul întregului trimestru al treilea.

Comenzile noi au crescut doar marginal în octombrie, marcând o încetinire puternică față de cele trei luni anterioare, când fusese înregistrată o evoluție mai bună. Cererea pentru servicii a înregistrat chiar o ușoară scădere, conform Reuters.

Comenzile totale pentru exporturi au crescut pentru a treia lună consecutivă, însă și în acest caz ritmul de expansiune a încetinit. Atât producția din sectorul industrial, cât și activitatea din servicii au continuat să se extindă, dar într-un ritm mai redus. Evoluția indică o temperare generală a activității economice, care afectează ambele sectoare.

În octombrie, ocuparea forței de muncă a înregistrat o scădere marginală. Reducerea numărului de angajați a fost determinată în principal de companiile din sectorul serviciilor și a anulat parțial creșterea ușoară a personalului din fabrici.

În același timp, presiunile asupra costurilor s-au intensificat. Inflația prețurilor factorilor de producție a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Companiile au majorat semnificativ prețurile practicate, deși într-un ritm puțin mai puțin agresiv decât în septembrie.

Creșterea costurilor a fost asociată în mare parte cu scumpirea energiei. Potrivit explicațiilor oferite de Chris Williamson, aceste majorări afectează bugetele consumatorilor și îi descurajează să cheltuiască, ceea ce pune presiune suplimentară asupra cererii.

În contextul presiunilor inflaționiste, Banca Centrală Europeană a decis, așa cum era de așteptat, să mențină neschimbate ratele dobânzilor la ședința de săptămâna trecută.

Cu toate acestea, economiștii consultați de Reuters în luna octombrie au estimat că instituția ar putea majora din nou dobânzile în decembrie. Așteptările sunt legate de evoluția inflației și de riscurile asociate presiunilor asupra prețurilor.

Încrederea companiilor s-a deteriorat pentru a treia lună consecutivă și a rămas sub media pe termen lung. Indicatorul a ajuns astfel la cel mai scăzut nivel din ultimele cinci luni, reflectând prudența tot mai mare a mediului de afaceri.

La nivelul principalelor economii din zona euro, Franța a înregistrat cea mai slabă evoluție. Activitatea economică din această țară a revenit în teritoriu de contracție în octombrie, după o scurtă perioadă de redresare în septembrie.

Germania, Italia, Spania și Irlanda au continuat să înregistreze creștere economică, însă toate aceste țări au pierdut din avânt.

Și indicele PMI pentru sectorul serviciilor din zona euro, care contribuie la calcularea indicelui compozit, a indicat o încetinire. Acesta a coborât la 51,4 puncte în octombrie, de la 53 de puncte în septembrie, atingând, de asemenea, cel mai redus nivel din ultimele patru luni.

Datele arată că economia zonei euro a rămas în creștere la începutul ultimului trimestru din 2026, dar avansul a devenit mai fragil. Încetinirea comenzilor, reducerea marginală a ocupării forței de muncă, creșterea costurilor și deteriorarea încrederii companiilor indică o pierdere generală de ritm.