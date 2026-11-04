Disney se pregătește să concedieze mii de angajați. Managerii trebuie să reducă cheltuielile cu până la 20%

Compania americană Disney pregătește concedierea a câteva mii de angajați, în cadrul unui nou program de restructurare, menit să reducă cheltuielile și să crească eficiența operațională. Măsurile vizează mai multe divizii ale grupului și ar putea continua până în 2027, după reducerile anunțate anterior.

Compania americană de divertisment Disney intenționează să concedieze câteva mii de angajați, în cadrul unui nou program de restructurare. Totodată, unor manageri li s-a solicitat să reducă cheltuielile cu până la 20%, potrivit unor surse familiarizate cu planurile companiei.

Măsurile fac parte din strategia Disney de reducere a costurilor și de eficientizare a operațiunilor. Acesta este cel mai recent val de concedieri de la preluarea conducerii companiei de către Josh D’Amaro, la începutul acestui an.

În luna aprilie, Disney anunțase că intenționează să elimine până la 1.000 de locuri de muncă, în principal în departamentele de marketing. Ulterior, în luna septembrie, compania a pregătit desființarea altor aproximativ 300 de posturi, cele mai multe din departamentele de resurse umane și tehnologie.

Conducerea Disney avertizase încă din luna august că ar putea urma noi reduceri de personal. Într-o scrisoare adresată acționarilor, directorul general Josh D’Amaro și directorul financiar Hugh Johnston au explicat că grupul urmărește reducerea cheltuielilor pentru a elibera resurse financiare care să fie direcționate către investiții și dezvoltarea afacerilor.

Tot în luna august, compania a introdus un program de pensionare anticipată destinat anumitor categorii de angajați. Directoarea departamentului de resurse umane, Sonia Coleman, a precizat atunci că restructurarea presupune și concedieri involuntare. Acestea începuseră deja în unele divizii și urmau să continue pe parcursul anului 2027.

Potrivit raportului financiar anual, Disney avea aproximativ 231.000 de angajați la sfârșitul exercițiului financiar 2025, încheiat în septembrie. Compania nu a comunicat deocamdată numărul exact al posturilor care vor fi eliminate în noua etapă a restructurării.

Reducerea personalului face parte dintr-un val mai amplu de restructurări care afectează industria divertismentului. Netflix a anunțat luna trecută că intenționează să concedieze aproximativ 6% din angajați. În același timp, Skydance, grupul rezultat în urma combinării Paramount și Warner Bros. Discovery, pregătește reduceri de personal pentru a obține economii și sinergii estimate la aproximativ 6 miliarde de dolari în următorii trei ani.

Disney urmează să publice rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea al exercițiului fiscal pe 17 noiembrie. Investitorii vor urmări cu această ocazie și eventualele informații suplimentare privind amploarea restructurării și numărul angajaților vizați de concedieri.