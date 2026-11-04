Magie pură sub cupolă! Circul Metropolitan București dă startul sărbătorilor cu o premieră absolut colosală: megaproducția „Winter Wonderland”!

Pregătiți-vă să fiți uimiți, purtați de emoție și complet fascinați! Capitala se pregătește să trăiască cel mai spectaculos eveniment artistic al iernii: „Winter Wonderland”, grandioasa producție multisenzorială a Circului Metropolitan București, care va avea premiera oficială pe 27, 28 și 29 noiembrie 2026!

Nu este un simplu spectacol, ci o desfășurare de forțe de proporții epice: peste 80 de artiști de elită vor cuceri simultan arena cu acrobații amețitoare la mare înălțime, momente savuroase de comedie, dans plin de viață și muzică 100% LIVE!

Sub bagheta regizorului Adrian Tapciuc și purtând amprenta coregrafică explozivă a echipei Bogdan Boantă & Andra Cocuța Gheorghe, cupola circului se metamorfozează într-un tărâm feeric, redând candoarea, fiorul și bucuria primelor ninsori din copilărie!

Viziunea este de o poezie debordantă, așa cum o descrie cu entuziasm George Costin, directorul Circului Metropolitan București:

„Închideți ochii și imaginați-vă un glob de zăpadă. Pășiți în el. Bine ați venit. Luați loc de jur împrejur și priviti cum ninge. Doar că în loc de fulgi de zăpadă avem artiști de circ. În loc de bulgări avem jonglerie. În loc de oameni de zăpadă avem clovni. Avem un viscol de dansatori și fiori de emoții. Muzica e live pentru dumnevoastră și o să vă încălzească. Iarna aceasta desenăm anotimpul copilăriei cu trupul artiștilor. Săniile zboară, fulgii cântă, vântul dansează. Totul este posibil. Sunteți la Circ!”

Uitați de efectele speciale generate pe ecrane! Farmecul absolut al acestui show este viața reală din arenă, unde fiecare salt, fiecare piruetă și fiecare secundă de suspans se respiră la unison cu spectatorii!

„Îmi place la circ că totul se întâmplă live, în fața publicului, iar fiecare risc și fiecare reușită se trăiesc pe loc, odată cu artiștii! În Winter Wonderland am vrut să construiesc un spectacol grandios și complex, în care acrobația și periculozitatea se întâlnesc cu muzica live, dansul, umorul, imaginea, tehnologia și inocența copiilor! Sunt foarte bucuros de rezultat: Winter Wonderland este spectacolul must-see al acestei ierni!” — Adrian Tapciuc, regizor

Spectacolul explodează prin partiturile dinamice conduse de directorul muzical Alexandru-Nicolae Mișu, cu o orchestră de senzație la vedere: chitară, chitară bas, pian, percuție, saxofon, trompetă și trombon!

Iar surpriza absolută a serii este exploziva Alexandra Căpitănescu, a cărei voce unică va răsuna direct sub cupolă, completând momentele acrobatice cu o forță artistică memorabilă:

„Dacă m-ar fi întrebat cineva anul trecut pe vremea asta unde mă văd peste douăsprezece luni, cu siguranță că nici cel mai optimist răspuns al meu nu ar fi reușit să se ridice la nivelul realității! Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi se întâmplă și sunt foarte fericită să fac parte din Winter Wonderland, la Circul Metropolitan București. Chiar le spuneam colegilor mei, la un moment dat: mi-ar plăcea foarte mult să cânt în timp ce fac niște acrobații pe scenă. Ei bine, ai grijă ce-ți dorești…” — Alexandra Căpitănescu

Spectacolul încununează un an triumfal pentru Circul Metropolitan București, care a primit prestigioasa certificare internațională „Big Top Label” — o distincție acordată exclusiv marilor circuri ale lumii care ating perfecțiunea tehnică, artistică și etică.

Este ocazia unică pentru bucureșteni și pentru toți românii de a fi martorii unui eveniment artistic de rang mondial, plin de lumină, culoare și bucurie contagioasă!