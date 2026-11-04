Google extinde programele de plecări voluntare în cinci țări. Ce angajați sunt vizați de noile oferte

Google a extins programele de plecări voluntare în Canada, Franța, Germania, Japonia și Elveția, oferind compensații financiare angajaților care acceptă să părăsească firma. Măsura urmărește controlul costurilor generate de investițiile în inteligența artificială și vizează mai multe divizii, cu excepția unor echipe considerate prioritare.

Google, divizia grupului Alphabet, a extins în acest an programele de plecare voluntară pentru angajați în mai multe țări, în încercarea de a controla creșterea costurilor, pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială. Compania a început să ofere pachete compensatorii unor angajați din Canada, Franța, Germania, Japonia și Elveția, începând din luna iunie.

Google a confirmat pentru Reuters că a lansat aceste oferte în iunie, însă nu a precizat câți angajați au acceptat să părăsească voluntar compania. Agenția de presă nu a putut stabili numărul persoanelor care au participat la cea mai recentă rundă de plecări, care nu fusese relatată anterior.

Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că, în 2025, anumite echipe au introdus programe de plecare voluntară cu compensații financiare. Ulterior, în iunie, inițiativa a fost extinsă în mai multe țări, pentru a permite companiei să își concentreze eforturile asupra priorităților viitoare.

Decizia vine într-un moment în care cheltuielile pentru dezvoltarea inteligenței artificiale sunt în creștere, iar investițiile masive în acest domeniu au generat îngrijorări pe Wall Street și au pus presiune asupra acțiunilor Alphabet. Într-o mișcare similară, Microsoft a anunțat săptămâna trecută un program de plecări voluntare destinat unui număr de aproximativ 60.000 de angajați, în cadrul eforturilor de reducere a costurilor.

Deși numărul angajaților Alphabet a crescut constant în ultimele trimestre, conducerea companiei încearcă să redirecționeze resursele către domeniile considerate prioritare. Noile oferte de plecare voluntară continuă programele lansate încă de anul trecut pentru angajații unor divizii din SUA și Marea Britanie.

Reprezentanții Google au prezentat aceste programe drept o oportunitate pentru angajații care nu se mai regăsesc în ritmul de lucru sau în direcția strategică a companiei de a părăsi organizația în schimbul unor compensații financiare.

În cel puțin un caz, după introducerea unui program de plecare voluntară, compania a recurs ulterior și la concedieri într-o anumită divizie. În același timp, directorul financiar al Alphabet, Anat Ashkenazi, a indicat în repetate rânduri inteligența artificială și serviciile de cloud computing drept principalele domenii în care compania intenționează să recruteze personal.

Angajații Google Cloud și cei ai DeepMind, divizia specializată în inteligență artificială, au fost excluși din programele anterioare de plecări voluntare. Cea mai recentă extindere a ofertelor pare să respecte aceeași strategie, prin protejarea echipelor implicate în dezvoltarea domeniilor prioritare.

În Elveția, unde Google are aproximativ 5.000 de angajați și un important centru de inginerie în Zurich, programul de plecări voluntare a vizat mai multe divizii ale companiei, cu excepția DeepMind, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația. Primele plecări au avut loc în luna august, după lansarea ofertelor de compensare financiară.

Google a anunțat programul la jumătatea lunii iunie și a transmis răspunsurile către angajații care au depus cereri până la mijlocul lunii iulie. Persoanele care au acceptat oferta au primit echivalentul unui salariu lunar pentru fiecare an de vechime în companie, în limita a maximum 12 salarii lunare.

Potrivit uneia dintre surse, cel puțin patru angajați dintr-o echipă formată din aproximativ 50 de persoane au acceptat să părăsească voluntar compania.

Google a mai concediat peste 200 de angajați în Elveția în 2023, decizie care a provocat proteste și greve în rândul personalului.