Se apropie termenul-limită pentru înscrierile la cursurile Start-Up Nation. Peste 11.400 de locuri mai sunt disponibile în România

Tinerii care doresc să își deschidă o afacere se mai pot înscrie la cursurile gratuite de antreprenoriat organizate prin programul Start-Up Nation. Înscrierile continuă până la 27 noiembrie 2026, la ora 20:00, iar potrivit datelor înregistrate în platforma programului, miercuri, 4 noiembrie, la ora 12:00, erau disponibile peste 11.400 de locuri.

Cele mai multe locuri rămase sunt destinate tinerilor din regiunile mai puțin dezvoltate ale României. Peste 8.300 de locuri sunt disponibile pentru persoanele cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți, în timp ce alte peste 2.700 sunt alocate tinerilor de aceeași vârstă care aparțin minorității rome.

Și în regiunea București-Ilfov mai există locuri disponibile. Pentru prima categorie de participanți au rămas peste 60 de locuri, iar pentru tinerii care aparțin minorității rome sunt disponibile aproximativ 260 de locuri.

Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani neîmpliniți, indiferent de statutul pe care îl au pe piața muncii. Pot participa inclusiv tinerii care au revenit în România.

Pentru înscriere este necesară absolvirea a cel puțin învățământului gimnazial. Cursurile de formare antreprenorială au o durată de 40 de ore și pot fi urmate atât online, cât și în format fizic.

La finalul pregătirii, participanții primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii. Absolvirea cursurilor reprezintă o condiție obligatorie pentru accesul la cea de-a doua etapă a programului Start-Up Nation.

După finalizarea cursurilor, tinerii pot trece la etapa următoare a programului, în cadrul căreia firmele nou-înființate de absolvenți pot obține finanțări de maximum 250.000 de lei, echivalentul a aproximativ 50.000 de euro.

Ajutorul financiar poate acoperi cel mult 90% din cheltuielile eligibile. Prin urmare, beneficiarii trebuie să asigure diferența necesară pentru acoperirea costurilor proiectelor.

Înscrierile la cursurile gratuite au început la începutul lunii octombrie 2026 și se realizează prin platforma oficială a programului, minimis.imm.gov.ro. Termenul-limită pentru depunerea înscrierilor este 27 noiembrie 2026, ora 20:00.

Start-Up Nation este un program guvernamental destinat sprijinirii antreprenoriatului și înființării de noi afaceri în România. Acesta oferă persoanelor care doresc să devină antreprenori cursuri gratuite de formare în domeniul antreprenorial și posibilitatea de a obține finanțare nerambursabilă pentru înființarea și dezvoltarea unei firme, în condițiile stabilite de program.