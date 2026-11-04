Mihai Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan că a redus deficitul bugetar prin amânarea plăților. Ce solicită deputatul PSD înaintea celei de-a doua rectificări bugetare

Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat pe Facebook, în care contestă modul în care premierul prezintă situația finanțelor publice și rezultatele măsurilor de austeritate. Social-democratul susține că reducerea deficitului bugetar ar putea fi explicată, cel puțin parțial, prin amânarea unor plăți către antreprenori, constructori, spitale și firme care așteaptă rambursarea TVA.

Mihai Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan că nu și-ar fi achitat la timp obligațiile financiare și că încearcă acum să prezinte situația lăsată în urmă drept o moștenire pozitivă. Deputatul PSD consideră că fostul premier nu a salvat finanțele publice, ci a lăsat în urmă facturi neplătite și probleme pentru mediul economic.

Pentru a-și susține critica, Fifor a folosit comparația cu un chiriaș care nu își achită datoriile, continuă să folosească locuința pe cheltuiala proprietarului și refuză să plece. În analogia sa, după ce este îndepărtat, acesta lasă casa goală și deteriorată, dar continuă să susțină că a predat o proprietate valoroasă. Deputatul a apreciat că această atitudine este însoțită de propagandă și de încercarea de a prezenta drept rezultate pozitive ceea ce el consideră a fi o situație financiară dificilă.

„Rău-platnicul Bolojan, care a făcut economie neplătindu-și datoriile și care acum, cu același tupeu care îl caracterizează, ne mai și sfidează cu aceeași propagandă de doi bani, are pretenția să ne convingă ce moștenire de vis a lăsat în urmă. Mare om, mare caracter! Nu, Ilie, n-ai salvat nimic. Ești doar ca orice chiriaș care, după ce că nu și-a plătit datoriile, destrăbălându-se pe banii proprietarilor, a refuzat să plece și s-a baricadat în casă. Iar după ce, în cele din urmă, a fost aruncat pe scări, lăsând casa goală și făcută praf, stă pe trotuarul de vizavi și îi dă cu tifla proprietarului disperat, încercând să-l convingă că, de fapt, nu i-a lăsat o ruină, ci un adevărat palat. Mă abțin să calific asta. O fac românii”, a scris acesta pe Facebook.

Dincolo de comparațiile folosite în mesajul său, deputatul PSD susține că facturile neplătite nu reprezintă economii, iar amânarea datoriilor nu echivalează cu redresarea finanțelor publice. În opinia sa, Guvernul nu poate vorbi despre o moștenire bună în condițiile în care ar fi lăsat obligații de plată neachitate către antreprenori, afectând astfel activitatea economică.

Fifor afirmă că românii au dreptul să știe pentru ce au fost nevoiți să suporte măsurile de austeritate și dacă reducerea deficitului bugetar s-a produs în mod real sau doar la nivelul raportărilor.

Deputatul face referire la deficitul bugetar cash înregistrat după primele nouă luni, care a ajuns la 3,81% din PIB. El consideră că acest rezultat trebuie analizat în raport cu valoarea cheltuielilor reduse efectiv și cu sumele care nu au fost plătite la timp.

În acest context, Mihai Fifor atrage atenția asupra constructorilor, spitalelor și firmelor care așteaptă rambursarea TVA și care, potrivit acestuia, nu și-au primit încă banii. Deputatul susține că fiecare factură neachitată poate pune în pericol salarii, investiții și locuri de muncă.

„Dincolo de metafore și de ironia amară, rămâne însă o realitate pe care nicio propagandă nu o poate ascunde: facturile neplătite nu înseamnă economii, iar amânarea datoriilor nu înseamnă redresarea finanțelor publice. Nu poți spune, Ilie, că ai lăsat o bună moștenire când ai lăsat sertarele Guvernului pline cu facturi neplătite către antreprenori și ai blocat economia. Însă discuția în sine nu este despre moștenire, ci despre adevăr. Românii au dreptul să știe pentru ce au fost chinuiți cu măsurile de austeritate și dacă deficitul a scăzut doar pe hârtie. Deficitul cash pe nouă luni a ieșit 3,81% din PIB. Perfect! Dar cât din acest rezultat se datorează reducerii reale a cheltuielilor și cât plăților amânate? Constructorii, spitalele și firmele care așteaptă rambursarea TVA își așteaptă încă banii. Iar în spatele fiecărei facturi neplătite sunt salarii, investiții și locuri de muncă puse în pericol”, a mai scris acesta.

În mesajul publicat pe Facebook, Mihai Fifor face trimitere și la o declarație a lui Ilie Bolojan din 18 octombrie, când acesta ar fi recunoscut existența unor restanțe de plată.

Social-democratul contestă faptul că situația respectivă ar putea fi prezentată ulterior drept o moștenire pozitivă. El ridică problema dacă neplata facturilor poate fi considerată economie bugetară, dacă amânarea datoriilor poate fi echivalată cu salvarea bugetului și dacă blocarea plăților către economie poate reprezenta o reducere reală a deficitului.

Fifor susține că populația a suportat timp de un an efectele majorării TVA și ale facturilor mai mari, alături de măsurile de austeritate, scăderea puterii de cumpărare și celelalte sacrificii prezentate de autorități drept inevitabile. În opinia sa, românii trebuie să afle dacă aceste măsuri au contribuit efectiv la reducerea deficitului sau dacă o parte din obligațiile financiare ale statului au fost doar amânate.

Deputatul PSD consideră că a doua rectificare bugetară din noiembrie trebuie să prezinte situația reală a finanțelor publice, inclusiv obligațiile de plată care nu au fost achitate.

Mihai Fifor solicită ca fiecare minister să prezinte în scris toate restanțele și obligațiile financiare. El cere ca informațiile să fie prezentate fără cosmetizări, artificii sau încercări de a ascunde situația reală.

Social-democratul afirmă că nu solicită scuze, ci transparență în privința modului în care au fost gestionate finanțele publice și a efectelor măsurilor de austeritate. În finalul mesajului, Fifor îl critică din nou pe Ilie Bolojan și susține că efectele deciziilor acestuia vor fi resimțite de români pentru o perioadă îndelungată.

„Pe 18 octombrie, Bolojan recunoștea el însuși: „Există restanțe de plată”. Acum le numește „bună moștenire”. Cum vine asta, Ilie? Când nu plătești facturile, faci economie? Când îți amâni datoriile, salvezi bugetul? Când blochezi plățile către economie, te poți lăuda că ai redus deficitul?

Românii au plătit TVA mai mare și facturi mai mari un an întreg. Au suportat austeritatea, scăderea puterii de cumpărare și toate sacrificiile pe care le-ați prezentat drept inevitabile. Au dreptul să știe dacă aceste sacrificii au redus cu adevărat deficitul sau doar l-au mutat în sertar.

De aceea, a doua rectificare bugetară, din noiembrie, trebuie să arate situația reală a finanțelor publice. Fiecare minister trebuie să prezinte în scris toate restanțele și obligațiile de plată. Fără cosmetizări, fără artificii și fără propagandă.

Nu cerem scuze. Cerem doar adevărul. Pe Bolojan retrograd o să îl simtă românii mult și bine!”

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