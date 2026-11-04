Guvernul anunță ce se întâmplă cu cele 5 miliarde de lei datorate magistraților. Luca Niculescu: Trebuie să respectăm hotărârile

Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul va veni cu propuneri pentru eșalonarea plății celor 5 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale restante ale magistraților. Șeful Executivului a precizat că statul trebuie să respecte hotărârile judecătorești definitive, însă consideră necesar un dialog pentru stabilirea modalității de plată. Totodată, premierul a vorbit despre posibilitatea majorării taxelor existente și a exclus dublarea sau triplarea impozitelor pe locuințe.

Premierul Luca Niculescu a declarat marți seară, 3 noiembrie, la TVR, că Executivul intenționează să propună o plată eșalonată a drepturilor salariale restante ale magistraților, în valoare totală de 5 miliarde de lei.

Potrivit acestuia, obligațiile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive trebuie respectate, însă suma ridicată impune identificarea unei soluții prin dialog.

„Statul român trebuie să respecte hotărârile judecătoreşti şi să îşi achite obligaţiile. Este o stare de tensiune pe care evident că nu vrem să o prelungim. Va începe o discuţie, un dialog pentru a vedea cum poate exista o eşalonare. Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar în acelaşi timp este o hotărâre judecătorească definitivă, trebuie să o respectăm. Dar întotdeauna am crezut în puterea dialogului, ca jurnalist, diplomat, coordonator al procesului de aderare la OCDE, şi acum ca prim-ministru. Cred că trebuie să avem dialog şi cred că trebuie să găsim înţelegere, pentru că vor exista propuneri de eşalonare”, a afirmat Luca Niculescu, potrivit Agerpres.

Premierul a explicat că, până în prezent, subiectul a fost discutat doar la nivelul Guvernului. Acesta și-a exprimat convingerea că dialogul poate contribui la diminuarea tensiunilor și la identificarea unei soluții acceptabile.

„Cred că toată lumea din această ţară înţelege contextul în care ne aflăm şi, în acelaşi timp, cred că există tensiuni care ar putea să fie mai estompate. Vom avea dialog şi, ca întotdeauna, cred într-un rezultat bun”, a menţionat Luca Niculescu.

În cadrul aceluiași interviu, șeful Guvernului a abordat și situația fiscală a României, reiterând că nu dorește introducerea unor taxe și impozite noi, pe care le consideră dificil de suportat de către populație.

Luca Niculescu a susținut că echilibrarea bugetului poate fi realizată și prin reducerea cheltuielilor publice, dar și prin îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale. Premierul a atras atenția asupra nivelului scăzut al colectării TVA în România și a precizat că sunt purtate discuții cu ANAF și Ministerul Finanțelor.

„Cred că există şi alte modalităţi de a echilibra bugetul. Putem reduce cheltuielile – şi aici lucrăm deja în acest sens – putem mări colectarea, pentru că, după cum ştiţi, România este ţara care colectează cel mai puţin TVA din întreaga Europa faţă de cât ar trebui să colecteze. Are cele mai mici venituri fiscalizate la buget faţă de cât ar trebui să aibă. ANAF-ul a început deja să lucreze mai bine, dar cred că există loc şi de mai bine şi avem discuţii cu ei şi cu ministrul Finanţelor. Deci dorinţa noastră puternică este de a nu avea taxe şi impozite noi”, a precizat el.

Referitor la impozitele deja existente, Luca Niculescu nu a exclus posibilitatea unor modificări, dar a explicat că o astfel de discuție va avea loc după clarificarea situației fiscal-bugetare a țării.

În schimb, premierul a respins scenariul unei dublări sau triplări a impozitelor pe locuințe, subiect care a generat discuții în spațiul public.

„Majorarea celor (impozitelor şi taxelor – n.r.) existente este ceva ce vom lua în discuţie odată ce vom avea acele cifre (despre situaţia fiscal bugetară a ţării, n.r.). Cred că depinde la ce ne referim. Am văzut că au existat discuţii pe dublarea sau triplarea impozitelor pe locuinţe. În niciun caz nu va exista aşa ceva”, a mai spus el.

Luca Niculescu a oferit exemplul Greciei, unde diferența dintre TVA-ul care ar fi trebuit colectat și sumele efectiv încasate a scăzut considerabil după criza economică.

Premierul a precizat că în România ar putea fi implementate soluții tehnice pentru o mai bună evidență a tranzacțiilor, inclusiv conectarea terminalelor POS la casele de marcat.

„Vă dau exemplul unei ţări care nu e foarte departe cultural de noi, Grecia, care, sigur, după ce a trecut printr-o criză majoră, a reuşit să-şi reducă gap-ul de TVA, diferenţa dintre ce trebuia să încaseze şi încasa, de la 30%, era cam ca noi, la 9-10%. (…) Am vorbit cu colegii. De exemplu, putem lega POS-urile de casele de marcat şi asta se poate face, nu ştiu, într-un termen relativ scurt, să spunem, un an, şi asta deja va însemna o clarificare a unor situaţii fiscale şi un venit la PIB destul de semnificativ”, a mai menţionat şeful Guvernului.

Prin aceste măsuri, Executivul urmărește îmbunătățirea încasărilor fiscale, fără a recurge, în această etapă, la introducerea unor taxe noi.