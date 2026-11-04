ANAF trimite notificări românilor care nu și-au declarat veniturile din 2025! Cât timp au la dispoziție să evite impunerea din oficiu?

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va verifica persoanele fizice care au obținut venituri în 2025 și nu și-au declarat contribuțiile la pensie și sănătate. Printr-o procedură publicată în Monitorul Oficial, Fiscul va trimite notificări contribuabililor vizați. Aceștia vor avea la dispoziție câteva zile pentru depunerea Declarației unice și evitarea impunerii din oficiu.

Persoanele fizice care au obținut în 2025 venituri din chirii, activități independente, drepturi de autor, investiții, pensii din străinătate sau alte surse și nu și-au declarat contribuțiile sociale obligatorii vor primi notificări de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Dacă nu depun Declarația unică în termen de 20 de zile de la primirea notificării, Fiscul va calcula din oficiu sumele datorate pentru contribuția la pensie (CAS) și contribuția la sănătate (CASS), potrivit unei noi proceduri publicate în Monitorul Oficial.

Măsurile sunt prevăzute în Ordinul ANAF nr. 1457/2026, care stabilește etapele pe care instituția le va urma în cazul contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative. Actul normativ aprobă și formularele prin care persoanele vizate vor fi înștiințate, atât prin poștă, cât și prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV).

Procedura se aplică veniturilor obținute în anul 2025 și vizează mai multe categorii de contribuabili. Sunt incluse persoanele care au realizat venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocieri cu firme, chirii, activități agricole, silvicultură și piscicultură, investiții sau alte surse. Sunt vizate și persoanele care au obținut venituri asimilate salariilor pentru activități desfășurate în străinătate.

În cazul veniturilor obținute din străinătate, ANAF va identifica persoanele care nu și-au declarat contribuțiile folosind informațiile transmise de autoritățile fiscale din alte state prin sistemul de schimb automat de date. Instituția va utiliza, de asemenea, datele din Declarația unică și alte informații disponibile în propriile evidențe.

Regulile de declarare a contribuțiilor s-au modificat începând cu veniturile realizate în 2025. Declarația estimativă a fost eliminată, iar contribuabilii trebuie să calculeze și să declare CAS și CASS pentru veniturile obținute într-un an în cursul anului următor. Obligațiile se raportează prin Declarația unică (formularul 212), care trebuie depusă până la data de 25 mai. Modificarea a fost introdusă prin OUG nr. 128/2024.

O altă modificare importantă a fost adusă prin Legea nr. 141/2025, care prevede că pensionarii care încasează pensii din străinătate datorează CASS pentru partea din venit care depășește 3.000 de lei pe lună. Contribuția trebuie calculată și declarată de beneficiarii pensiilor, tot prin intermediul Declarației unice.

În cazul persoanelor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, ANAF poate stabili din oficiu contribuțiile datorate și poate emite decizii de impunere. Noul ordin reglementează procedura prin care Fiscul va identifica persoanele restante, le va transmite notificări și va calcula sumele de plată dacă acestea nu își depun declarațiile în termenul stabilit.

Ordinul ANAF aprobă cinci formulare noi pe care Fiscul le va utiliza în procedura de stabilire din oficiu a contribuțiilor sociale. Acestea includ notificarea privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), invitația la cel de-al doilea termen al audierii pentru exercitarea dreptului de exprimare a unui punct de vedere, referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuțiilor, decizia de stabilire din oficiu a obligațiilor de plată și decizia de anulare a acesteia.

Prin notificarea transmisă, ANAF va informa contribuabilii cu privire la obligațiile fiscale pe care ar fi trebuit să le declare, în funcție de veniturile realizate. Sunt vizate persoanele ale căror venituri anuale au depășit plafonul de 12 salarii minime brute pe țară și care aveau obligația de a declara CAS, precum și cele cu venituri peste plafonul de șase salarii minime brute, pentru care era datorată CASS.

Notificările vor viza și persoanele care au obținut venituri din activități independente pentru care trebuiau să plătească CASS, venituri din activități desfășurate în străinătate pentru care datorau CAS și/sau CASS, precum și pensionarii care au încasat pensii din străinătate și aveau obligația de a declara contribuția la sănătate.

După primirea notificării, contribuabilii sunt invitați la o audiere la sediul ANAF, care trebuie să aibă loc în termen de șapte zile. Cu această ocazie, persoanele vizate își pot prezenta punctul de vedere cu privire la obligațiile fiscale care le-au fost semnalate. Dacă nu depun Declarația unică în termen de 20 de zile de la primirea notificării, ANAF va stabili din oficiu contribuțiile datorate și va emite o decizie de impunere.

Pe lângă plata contribuțiilor restante, persoanele care nu au depus declarația la termen riscă și sancțiuni contravenționale. Potrivit Codului Fiscal, nedepunerea la termen a Declarației unice de către persoanele fizice se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei.