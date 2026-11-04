Locuințele accesibile, în atenția marilor investitori imobiliari. Ce schimbări pregătește noua conducere AREI

Asociația Investitorilor de Real Estate din România (AREI) și-a ales noua conducere, Geo Mărgescu fiind numit președinte, iar Doron Klein vicepreședinte. Noua echipă își propune să intensifice dialogul cu autoritățile și să promoveze măsuri pentru dezvoltarea pieței imobiliare, inclusiv soluții pentru locuințe accesibile și simplificarea procedurilor de urbanism și autorizare.

Asociația Investitorilor de Real Estate din România a anunțat miercuri, 4 noiembrie 2026, alegerea unei noi echipe de conducere, care va reprezenta interesele investitorilor imobiliari din România.

Geo Mărgescu, cofondator și CEO al Forte Partners, a fost ales președinte al asociației, în timp ce Doron Klein, Group Deputy CEO AFI și CEO AFI Romania, a preluat funcția de vicepreședinte.

AREI reunește investitori activi pe segmentele rezidențial, birouri, retail și logistică. Potrivit comunicatului transmis de organizație, membrii acesteia dezvoltă proiecte în valoare de miliarde de euro, în orașe precum București, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Brașov, Timișoara și Craiova.

În ultimii ani, asociația a participat la consultări cu autoritățile publice și la inițiative privind politicile care influențează sectorul imobiliar.

Noua conducere AREI își propune să contribuie la modificarea cadrului de reglementare care influențează dezvoltarea orașelor și realizarea investițiilor imobiliare.

Printre principalele direcții anunțate se numără identificarea unor soluții pentru creșterea accesului la locuințe de calitate, dar și simplificarea procedurilor de urbanism și autorizare.

Asociația urmărește promovarea unor reguli mai clare, a unor termene de autorizare mai scurte și a unui cadru predictibil pentru investitori și dezvoltatori.

De asemenea, organizația intenționează să susțină instrumente prin care accesul la investițiile imobiliare și la piața de capital să fie extins.

Noul președinte al AREI a declarat că mandatul său se va concentra pe consolidarea comunității investitorilor, creșterea numărului de membri și continuarea colaborării cu autoritățile și societatea civilă.

Acesta consideră că sectorul imobiliar are un rol important în dezvoltarea orașelor și în îmbunătățirea calității vieții.

„Mandatul care mi-a fost încredințat de colegii mei reprezintă atât o onoare, cât și o responsabilitate. În următorii patru ani, intenționez să consolidez comunitatea profesioniștilor activi în domeniul dezvoltării de real estate din România prin menținerea și creșterea numărului de membri, să continui un dialog structurat cu autoritățile și societatea civilă pe teme de interes comun și, cel mai important pentru mine, să mă asigur că vocea fiecărui membru este auzită și reprezentată. Cred cu tărie că o voce puternică și obiectivele comune din cadrul comunității noastre au un impact direct asupra modului în care mediul construit se reflectă în calitatea vieții. Depinde de noi să fim un motor al creșterii pentru România în acest sens”, a declarat Geo Margescu, președintele AREI.

La rândul său, Doron Klein, noul vicepreședinte al asociației, a subliniat necesitatea unor reguli stabile și a unei viziuni comune privind dezvoltarea economică și urbană.

Potrivit acestuia, investițiile imobiliare trebuie analizate pe termen lung, iar dezvoltatorii au responsabilitatea de a contribui la crearea condițiilor necesare pentru investiții durabile.

„Investițiile de real estate reprezintă un angajament pe termen lung față de o țară și de orașele sale. În calitate de lideri ai sectorului, avem responsabilitatea de a privi dincolo de proiectele individuale și de a contribui la crearea condițiilor necesare pentru investiții durabile și o dezvoltare responsabilă. România are un potențial semnificativ, iar valorificarea acestuia necesită încredere în reguli, consecvență în aplicarea lor și o viziune comună asupra creșterii economice. Prin intermediul AREI, doresc să aduc perspectiva unui investitor asupra acestor priorități și să contribui la transformarea experienței noastre colective în propuneri practice care să genereze valoare economică și urbană de durată”, a declarat Doron Klein, Vicepreședinte AREI.

Noua conducere își propune să transforme experiența investitorilor din sectorul imobiliar în propuneri concrete pentru îmbunătățirea reglementărilor și a condițiilor de dezvoltare urbană din România.