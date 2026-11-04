Băncile centrale au cumpărat 321 de tone de aur în trei luni, cel mai rapid ritm din ultimii doi ani. Cererea de bijuterii a scăzut la minimul ultimilor 26 de ani

Băncile centrale din întreaga lume și-au intensificat achizițiile de aur în perioada iulie 2026-septembrie 2026, cumpărând 321 de tone, pe fondul fluctuațiilor de pe piețele internaționale. Potrivit Consiliului Mondial al Aurului, evoluția a fost susținută de prețurile mai mici și de aprecierea dolarului american.

Achizițiile de aur ale băncilor centrale au înregistrat, în trimestrul al treilea din 2026, cel mai rapid ritm de creștere de la sfârșitul anului 2024, potrivit unui studiu realizat de Consiliul Mondial al Aurului (World Gold Council – WGC). Instituțiile au cumpărat 321 de tone de aur în perioada iulie-septembrie, în pofida evoluției nefavorabile a cotației metalului prețios, influențată de scumpirea petrolului și de creșterea dobânzilor.

După un început lent de an, achizițiile băncilor centrale au ajuns la aproximativ 675 de tone în primele nouă luni din 2026, ușor peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025. Datele arată că instituțiile monetare au continuat să susțină piața aurului, în contextul fluctuațiilor puternice ale prețurilor.

După izbucnirea războiului din Iran, la sfârșitul lunii februarie, cotația aurului a scăzut cu aproximativ 25%. Creșterea costurilor cu energia a alimentat speculațiile privind o posibilă înăsprire a politicilor monetare, ceea ce a pus presiune asupra prețului metalului prețios.

Potrivit lui John Reade, analist în cadrul WGC, scăderea prețurilor aurului în trimestrul al treilea și aprecierea dolarului american au încurajat probabil unele bănci centrale să își majoreze achizițiile.

Aproape două treimi din achizițiile estimate de aur ale băncilor centrale nu sunt raportate public de autoritățile monetare. Compania de consultanță Metals Focus Ltd. estimează volumele pentru WGC pe baza informațiilor disponibile public și a statisticilor oficiale.

În perioada iulie-septembrie 2026, cele mai mari achiziții au fost realizate de băncile centrale din China, care au cumpărat 63 de tone, și Polonia, cu 41 de tone. Rusia a fost singura țară care a înregistrat vânzări importante, renunțând la 19 tone de aur.

În același timp, cererea de bijuterii din aur a scăzut cu 17%, până la 313 tone, cel mai redus nivel pentru un trimestru al treilea din anul 2000 până în prezent. Evoluția a fost influențată de modificările fiscale din India și China, precum și de inflația ridicată, care au afectat puterea de cumpărare a consumatorilor.