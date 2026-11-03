Aurul se îndreaptă spre cel mai slab an din ultimul deceniu. Cotația a scăzut cu 29% față de maximul din ianuarie

Aurul, una dintre cele mai profitabile investiții din 2025, traversează un an dificil. Metalul prețios a pierdut aproximativ 29% față de maximul atins în ianuarie și se tranzacționa marți sub 4.000 de dolari pe uncie. Analiștii explică declinul prin dobânzile ridicate, aprecierea dolarului și vânzările provocate de turbulențele de pe piețele financiare.

Prețul aurului se îndreaptă spre cea mai slabă performanță anuală din ultimii 11 ani. Metalul prețios a scăzut cu aproximativ 9% de la începutul lui 2026, apropiindu-se de pierderea de circa 10% înregistrată în 2015.

Potrivit economistului David Rosenberg, aurul a pierdut peste 3% numai în octombrie, marcând cea mai slabă evoluție pentru această lună de la criza financiară globală.

Evoluția este neobișnuită deoarece aurul este considerat, în mod tradițional, un activ de refugiu în perioadele de instabilitate economică și geopolitică.

De această dată, nici temerile privind inflația, amplificate de creșterea prețurilor petrolului și gazelor în contextul războiului din Iran, nu au reușit să susțină cotațiile.

David Rosenberg consideră că relațiile tradiționale dintre aur și celelalte active financiare nu mai funcționează ca înainte, metalul prețios comportându-se tot mai mult asemenea unui activ riscant, transmite Business Insider.

Unul dintre principalii factori care explică scăderea este creșterea randamentelor obligațiunilor americane.

Marți, randamentul titlurilor de stat americane pe zece ani ajunsese la aproximativ 4,91%, cu 77 de puncte de bază peste nivelul de la începutul anului. Obligațiunile pe doi ani ofereau un randament de 4,58%, iar cele pe 30 de ani, de 5,29%.

În același timp, indicele dolarului american urcase la 101 puncte, în creștere cu 3% de la începutul anului.

Adam Perry, analist senior la Capital.com, explică faptul că dobânzile mai mari sporesc atractivitatea activelor care oferă randamente, în timp ce aprecierea dolarului face aurul mai scump pentru cumpărătorii din alte țări.

Deși Rezerva Federală a întrerupt temporar majorările de dobândă, investitorii anticipează reluarea acestora. Piețele indică o probabilitate de 75% pentru o creștere de 0,25 puncte procentuale până la sfârșitul anului.

Un alt factor este reducerea achizițiilor de aur fizic, chiar dacă băncile centrale continuă să cumpere metalul prețios pentru diversificarea rezervelor.

Potrivit World Gold Council, cererea pentru lingouri și monede a scăzut cu 19% față de anul precedent, iar cererea globală pentru bijuterii din aur s-a redus cu 17%.

În Statele Unite, veniturile din vânzarea bijuteriilor din aur au crescut, însă numărul produselor vândute a scăzut.

Un raport al companiei de analiză Tenoris arată că vânzările sunt susținute în special de produsele scumpe, în timp ce bijuteriile mai accesibile înregistrează rezultate mai slabe.

Această evoluție reflectă presiunile asupra consumatorilor, în special asupra celor afectați de inflație și de reducerea puterii de cumpărare.

Scăderea aurului coincide și cu o corecție importantă a acțiunilor companiilor din sectorul inteligenței artificiale.

Indicele Nasdaq 100 a intrat într-o corecție bursieră, pierzând aproximativ 2.000 de miliarde de dolari din capitalizare față de maximul atins la începutul lunii octombrie.

Potrivit lui Adam Perry, unii investitori ar putea vinde aur pentru a obține lichidități, în timp ce David Rosenberg atrage atenția asupra apelurilor în marjă, care îi pot obliga pe cei ce tranzacționează cu bani împrumutați să vândă alte active pentru a-și acoperi pierderile.

Economistul Jose Torres, de la Interactive Brokers, consideră că aurul ar putea intra într-o perioadă îndelungată de stagnare, asemănătoare celei care a urmat creșterilor puternice de după criza financiară globală.

În acest scenariu, interesul investitorilor s-ar putea orienta mai mult către acțiuni și proprietăți imobiliare, în căutarea unor randamente superioare.