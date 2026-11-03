Impozitele pe locuințe nu vor fi dublate sau triplate. Premierul Luca Niculescu anunță ce se întâmplă cu taxele în 2027

Premierul Luca Niculescu a exclus posibilitatea dublării sau triplării impozitelor pe locuințe și a declarat că Guvernul își dorește să evite introducerea unor taxe noi. În privința eventualelor majorări ale impozitelor existente, o decizie va fi luată după ce Ministerul Finanțelor va prezenta situația fiscală a țării, în următoarele două-trei săptămâni.

Luca Niculescu a declarat marți seară, la TVR, că Guvernul nu intenționează să majoreze de două sau trei ori impozitele pe locuințe, așa cum s-a discutat în spațiul public.

„În niciun caz – am văzut că au existat discuţii pe dublarea sau triplarea impozitelor pe locuinţe – în niciun caz nu va exista aşa ceva”, a afirmat premierul.

În ceea ce privește alte taxe și impozite existente, șeful Executivului a precizat că eventualele modificări vor fi analizate după primirea datelor de la Ministerul Finanțelor.

Instituția urmează să prezinte, în următoarele două-trei săptămâni, cifrele privind situația fiscală a României.

Premierul a subliniat însă că scenariul cel mai probabil este păstrarea actualului nivel al taxelor.

„Dar cel mai probabil este să rămânem cum suntem acum. Încă o dată, povara pe umerii românilor este deja foarte mare”, a declarat Niculescu.

Prim-ministrul a explicat că introducerea unor obligații fiscale suplimentare ar pune o presiune și mai mare asupra populației.

„Am spus că am dorinţa fermă de a nu avea taxe şi impozite noi. Am spus că este greu de suportat pentru oameni să vii din nou cu taxe şi impozite noi. Cred că există şi alte modalităţi de a echilibra bugetul”, a afirmat acesta.

Niculescu a amintit că PSD, partid care deține două treimi din Guvern, s-a pronunțat împotriva introducerii unor taxe noi. O poziție similară a fost exprimată și de UDMR.

Premierul a precizat că Executivul încearcă să respecte acest obiectiv, dar trebuie să identifice alte soluții pentru echilibrarea bugetului.

Luca Niculescu consideră că Guvernul trebuie să se concentreze mai întâi pe reducerea cheltuielilor publice și pe îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale.

Premierul a atras atenția că România are cel mai mare deficit de colectare a TVA din Europa, raportat la sumele care ar trebui încasate.

Potrivit acestuia, ANAF a început să obțină rezultate mai bune, dar există în continuare posibilități de îmbunătățire a activității instituției.

„Nu cred că, la cât de mare este presiunea socială în clipa de faţă, românii mai pot accepta cu uşurinţă taxe şi impozite noi”, a declarat șeful Guvernului.

Acesta a insistat că majorarea fiscalității ar trebui luată în calcul numai după epuizarea celorlalte opțiuni.