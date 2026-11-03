Unde ar trebui să investească România în următorii cinci ani. Domeniile esențiale pentru antreprenori

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Educația și formarea profesională reprezintă principalele domenii în care România ar trebui să investească în următorii cinci ani, potrivit antreprenorilor chestionați într-un sondaj. Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și securitatea energetică se numără, de asemenea, printre priorități. În schimb, tranziția verde și protejarea mediului au fost menționate de mai puțin de 2% dintre respondenți.

Potrivit celui mai recent Barometru NewMoney–INSCOP, 39,3% dintre antreprenori consideră că educația și formarea profesională ar trebui să reprezinte o prioritate pentru investițiile României în următorii cinci ani.

Pe locul al doilea se află sprijinirea IMM-urilor și a micilor antreprenori, indicată de 38,2% dintre respondenți.

Energia și securitatea energetică ocupă poziția a treia, cu 29,6%, urmate de infrastructura rutieră și feroviară, menționată de 26,1% dintre participanții la sondaj.

Agricultura și procesarea produselor agricole sunt considerate prioritare de 25,8% dintre antreprenori, în timp ce 24,2% indică reducerea birocrației și digitalizarea administrației publice.

Industria și producția locală au fost menționate de 20% dintre respondenți, iar sănătatea de 18,4%.

Digitalizarea și dezvoltarea infrastructurii digitale reprezintă o prioritate pentru 17% dintre antreprenori.

Cercetarea, inovarea și dezvoltarea tehnologică au fost indicate de 12,7%, în timp ce turismul a fost ales de 7,5% dintre participanții la sondaj.

La finalul clasamentului se află tranziția verde și protejarea mediului, menționate de numai 1,7% dintre antreprenori.

Alți 2,6% au indicat domenii diferite de cele incluse în sondaj, iar 0,6% nu au oferit un răspuns.

Prezent la evenimentul de prezentare a barometrului, premierul Luca Niculescu a atras atenția asupra reducerii ponderii antreprenorilor care intenționează să investească în dezvoltarea propriilor afaceri.

Potrivit datelor prezentate, procentul acestora a coborât de la 54% în 2024 la 35,7% în 2026.

Șeful Guvernului a declarat că responsabilitatea sa și a Executivului este să le redea antreprenorilor încrederea și dorința de a-și dezvolta companiile.

Barometrul NewMoney–INSCOP a fost realizat telefonic în perioada 19–26 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori care desfășoară activități economice în România. Marja maximă de eroare este de ±2,9%.