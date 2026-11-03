Unde ar trebui să investească România în următorii cinci ani. Domeniile esențiale pentru antreprenori
SURSA FOTO: Imagine generată cu ajutorul AI.
Educația și formarea profesională reprezintă principalele domenii în care România ar trebui să investească în următorii cinci ani, potrivit antreprenorilor chestionați într-un sondaj. Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și securitatea energetică se numără, de asemenea, printre priorități. În schimb, tranziția verde și protejarea mediului au fost menționate de mai puțin de 2% dintre respondenți.
Educația și sprijinirea IMM-urilor sunt principalele priorități pentru investițiile din România
Potrivit celui mai recent Barometru NewMoney–INSCOP, 39,3% dintre antreprenori consideră că educația și formarea profesională ar trebui să reprezinte o prioritate pentru investițiile României în următorii cinci ani.
Pe locul al doilea se află sprijinirea IMM-urilor și a micilor antreprenori, indicată de 38,2% dintre respondenți.
Energia și securitatea energetică ocupă poziția a treia, cu 29,6%, urmate de infrastructura rutieră și feroviară, menționată de 26,1% dintre participanții la sondaj.
Agricultura și procesarea produselor agricole sunt considerate prioritare de 25,8% dintre antreprenori, în timp ce 24,2% indică reducerea birocrației și digitalizarea administrației publice.
Industria, sănătatea și digitalizarea se află mai jos în clasamentul priorităților
Industria și producția locală au fost menționate de 20% dintre respondenți, iar sănătatea de 18,4%.
Digitalizarea și dezvoltarea infrastructurii digitale reprezintă o prioritate pentru 17% dintre antreprenori.
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea tehnologică au fost indicate de 12,7%, în timp ce turismul a fost ales de 7,5% dintre participanții la sondaj.
La finalul clasamentului se află tranziția verde și protejarea mediului, menționate de numai 1,7% dintre antreprenori.
Alți 2,6% au indicat domenii diferite de cele incluse în sondaj, iar 0,6% nu au oferit un răspuns.
Premierul Luca Niculescu atrage atenția asupra scăderii intențiilor de investiții ale companiilor
Prezent la evenimentul de prezentare a barometrului, premierul Luca Niculescu a atras atenția asupra reducerii ponderii antreprenorilor care intenționează să investească în dezvoltarea propriilor afaceri.
Potrivit datelor prezentate, procentul acestora a coborât de la 54% în 2024 la 35,7% în 2026.
Șeful Guvernului a declarat că responsabilitatea sa și a Executivului este să le redea antreprenorilor încrederea și dorința de a-și dezvolta companiile.
Barometrul NewMoney–INSCOP a fost realizat telefonic în perioada 19–26 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori care desfășoară activități economice în România. Marja maximă de eroare este de ±2,9%.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.