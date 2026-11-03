Firmele din România se pregătesc de concedieri. Doar 10,6% dintre antreprenori mai vor să facă angajări

Antreprenorii români devin tot mai prudenți în privința angajărilor. Potrivit celui mai recent Barometru, aproape 20% dintre oamenii de afaceri anticipează concedieri în următoarele 12 luni, în timp ce numai 10,6% intenționează să angajeze personal. Perspectivele privind investițiile și situația financiară a companiilor s-au deteriorat, de asemenea.

Potrivit sondajului NewMoney–INSCOP, doar 10,6% dintre antreprenori estimează că vor face angajări în următoarele 12 luni, față de 13,7% în 2025 și 24,4% în 2024.

În schimb, 19,7% dintre respondenți anticipează concedieri, comparativ cu 18,5% anul trecut și 11,1% în 2024.

Cei mai mulți antreprenori, respectiv 65,3%, intenționează să păstreze actualul număr de salariați. Procentul este apropiat de cel înregistrat în 2025, de 64,4%.

Planurile de angajare sunt mai frecvente în rândul antreprenorilor cu vârste între 18 și 44 de ani și al celor care conduc companii cu afaceri de peste 500.000 de euro.

Disponibilizările sunt anticipate mai des de antreprenorii cu studii primare sau medii și de cei care conduc firme cu peste cinci angajați și cifre de afaceri de peste 500.000 de euro.

Dificultățile financiare se reflectă și în perspectivele privind personalul.

Astfel, 53,4% dintre antreprenori consideră că situația financiară a companiei lor este mai proastă sau mult mai proastă decât în urmă cu un an. Alți 29,9% spun că situația a rămas neschimbată, iar 15,6% observă o îmbunătățire.

Pentru următoarele 12 luni, 32,3% dintre respondenți anticipează o deteriorare a situației financiare, în timp ce 21,1% se așteaptă la o evoluție favorabilă. Aproximativ 40% cred că situația va rămâne la fel.

Prudența se observă și în planurile de investiții. Numai 35,7% dintre antreprenori intenționează să investească în dezvoltarea sau extinderea activității, față de 40,1% în 2025 și 54% în 2024.

În același timp, 62% nu estimează astfel de investiții în următorul an.

Întrebați despre dificultățile care afectează dezvoltarea afacerilor, antreprenorii au indicat în primul rând creșterea taxelor și impozitelor, menționată de 53,4% dintre respondenți.

Instabilitatea politică internă reprezintă un obstacol pentru 40,3%, urmată de inflația ridicată, cu 30,9%, și scumpirea energiei, cu 22,8%.

Schimbările legislative frecvente au fost menționate de 22,3% dintre antreprenori, iar birocrația de 20,1%.

În ceea ce privește piața muncii, 16,3% consideră costurile cu personalul un obstacol în dezvoltarea afacerilor, în timp ce 10,2% indică lipsa forței de muncă.

Sondajul a fost realizat telefonic între 19 și 26 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori care desfășoară activități economice în România. Marja maximă de eroare este de ±2,9%.