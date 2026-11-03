Adrian Câciu îi cere explicații lui Ilie Bolojan. Ce spune despre un minus de 22,1 miliarde de lei în PNRR

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, susține că veniturile din granturile PNRR au fost cu 22,1 miliarde de lei sub programul bugetar pentru primele nouă luni din 2026. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta contestă modul în care este prezentat raportul Ministerului Finanțelor privind execuția bugetară la trimestrul al treilea. Câciu reclamă și o diferență de 27,4 miliarde de lei la cheltuielile din fonduri nerambursabile PNRR. El îi atribuie lui Ilie Bolojan responsabilitatea pentru situația semnalată.

Adrian Câciu critică reacțiile favorabile publicării raportului trimestrial al Ministerului Finanțelor și susține că apariția documentului în noiembrie reprezintă o etapă normală a raportării bugetare.

Fostul ministru invocă apropiata publicare a estimărilor Institutului Național de Statistică privind PIB-ul din trimestrul al treilea. În același timp, el afirmă că raportul privind datoria publică nu ar fi fost actualizat și ar prezenta în continuare situația din iulie, deși, potrivit explicației sale, publicarea trebuie făcută în cel mult 45 de zile de la încheierea lunii analizate.

Câciu face distincția între raportul execuției bugetare și situația obligațiilor de plată ale statului, arătând că documentul publicat reflectă operațiunile în numerar, fără sumele nedecontate.

„Am remarcat că s-a extaziat propaganda bolojenistă că a publicat MF raportul trimestrial al execuției bugetare. Le aduc aminte că este luna noiembrie, în câteva zile avem și estimările de PIB trimestrul III de la INS, așa că e normal să fie publicat si raportul MF la trimestrul III. Raportul cu datoria publică nu l-au actualizat e tot la iulie, acolo au uitat, pesemne, desi el se publică la maxim 45 de zile de la finalul lunii pentru care se face raportul. Acesta NU ESTE raportul cu datoriile statului!

Este raportul executiei pe cash, fara a fi cuprinse si sumele nedecontate”, a scris Adrian Câciu.

În analiza prezentată, fostul ministru susține că raportul nu evidențiază veniturile din granturi PNRR rămase sub nivelul programat și nici facturile nedecontate sau cheltuielile nerealizate față de programarea pentru primele nouă luni.

„Ce lipsește din raport? Am remarcat că lipsesc nerealizările de venituri pe PNRR la granturi dar și nerealizarea/nedecontarea facturilor conform programării bugetare la 9 luni. Pe venituri din PNRR, diferenta nerealizată față de programul la 9 luni este de 22,1 miliarde lei.

Pe cheltuieli din sume nerambursabile PNRR, diferenta nedecontata/nerealizată față de programul la 9 luni este de 27,4 miliarde lei”, a scris Adrian Câciu.

Câciu întreabă cine va acoperi aceste diferențe, nominalizându-i pe Dragoș Pîslaru și Ilie Bolojan. Totodată, el critică faptul că dezbaterea ar fi concentrată asupra riscului ajustării sumelor deja realizate și acuză o încercare de transferare a responsabilității către Guvernul Niculescu.

Fostul ministru califică diferența de venituri drept o „gaură” lăsată de Bolojan în PNRR și susține că problemele bugetare ar depăși această componentă.

„Sa le traduc: Bolojan a lasat o gaura in PNRR în primele 9 luni din 2026 de 22,1 miliarde lei!

Doar din PNRR că gaura bugetară e mai amplă…”, a scris Adrian Câciu.

Pentru a-și argumenta interpretarea, Adrian Câciu prezintă mecanismul prin care, potrivit explicației sale, veniturile aferente fondurilor nerambursabile sunt înregistrate în bugetul general consolidat.

„Pentru cei care nu stiu contabilitate bugetara veniturile la sumele nerambursabile se înregistreaza cand se fac cheltuielile din sume nerambursabile(mai putin partea de cofinanțare) nu cand se încaseaza banii de la Comisie”, a scris fostul ministru.

El îi critică atât pe susținătorii lui Bolojan, pe care îi desemnează prin expresia „propaganda bolojenistă”, cât și pe analiștii despre care afirmă că nu cunosc modul de înregistrare a operațiunilor bugetare.

În privința documentului ilustrativ care însoțește postarea, Câciu precizează că este un extras din raportul semestrial, în care au fost evidențiate nerealizările. El solicită ca informațiile respective să fie corelate cu execuțiile bugetare ulterioare și cu raportul aferent trimestrului al treilea.