Ce planuri are compania care controlează Mega Image, Profi și Shop&Go. Schimbări importante pentru magazinele din România

Ahold Delhaize Romania, compania care reunește Mega Image, Profi și Shop&Go, a anunțat miercuri, 4 noiembrie 2026, o nouă etapă de reorganizare a activităților sale din România. Cele trei branduri vor funcționa sub o identitate organizațională comună, dar își vor păstra specificul. Una dintre principalele schimbări vizează Shop&Go, care va deveni un brand independent, cu propria conducere, strategie de afaceri și ofertă pentru clienți.

Ahold Delhaize Romania a anunțat reunirea celor trei branduri de retail sub o singură organizație, în urma unei decizii strategice care urmărește dezvoltarea activităților pe piața românească.

Compania precizează că Mega Image, Profi și Shop&Go vor continua să funcționeze ca branduri distincte, fiecare cu propriul format comercial și cu o ofertă adaptată nevoilor consumatorilor.

Noua structură va permite utilizarea în comun a expertizei, tehnologiei, infrastructurii și resurselor umane, precum și valorificarea experienței internaționale a Grupului Ahold Delhaize.

Reorganizarea vine după fuziunea dintre Mega Image și Profi, realizată la începutul anului 2026, și reprezintă o nouă etapă în procesul de integrare a operațiunilor grupului din România.

Una dintre cele mai importante modificări anunțate de companie privește rețeaua Shop&Go, care nu va mai reprezenta doar un format de magazin din cadrul Mega Image.

Potrivit comunicatului transmis de Ahold Delhaize Romania, Shop&Go va deveni un brand de sine stătător, cu propria identitate, propria conducere și strategie de afaceri, dar și cu o ofertă distinctă pentru consumatori.

Compania urmărește dezvoltarea acestui brand pe segmentul magazinelor de ultraproximitate, în contextul schimbării obiceiurilor de cumpărare ale românilor.

Noua strategie presupune adaptarea ofertei Shop&Go la nevoile cartierelor și ale consumatorilor din mediul urban, cu accent pe accesibilitate și cumpărături rapide.

În același timp, Mega Image își va continua activitatea în special în București și în marile orașe, unde are o prezență puternică, în timp ce Profi va beneficia în continuare de rețeaua sa extinsă la nivel național, atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Ahold Delhaize Romania a precizat că reorganizarea nu presupune uniformizarea celor trei rețele comerciale.

Clienții vor putea continua să își facă cumpărăturile în magazinele cu care sunt deja familiarizați, fiecare brand urmând să își păstreze identitatea și oferta specifică.

Diferențele vor fi în principal la nivel organizațional, prin reunirea competențelor, infrastructurii și tehnologiei sub aceeași structură.

Xavier Piesvaux, Country Manager al Ahold Delhaize Romania, a explicat obiectivele noii organizații și direcțiile de dezvoltare pentru următorii ani.

„Ahold Delhaize Romania dă un nume organizației pe care o construim împreună. Dar ceea ce contează cel mai mult este ceea ce se află în spatele acestui nume: trei branduri puternice, mii de colegi și o diversitate extraordinară de comunități pe care avem privilegiul de a le servi în fiecare zi.

Forța noastră va veni din capacitatea fiecăruia dintre cele trei branduri – Mega Image, Profi și, începând de acum, și Shop&Go – de a rămâne relevant pentru propriii clienți, valorificând în același timp ceea ce putem face mai bine împreună: expertiza, oamenii, tehnologia, parteneriatele și dimensiunea organizației noastre.

Prezența noastră în viața de zi cu zi a clienților și a comunităților din întreaga Românie vine cu o responsabilitate clară – ne dorim ca dezvoltarea noastră să creeze valoare pentru clienți și comunități și, în același timp, să contribuie la un viitor mai sănătos și mai sustenabil”, a declarat Xavier Piesvaux, Country Manager, Ahold Delhaize Romania.

Noua structură organizațională este rezultatul unei perioade de extindere a activităților grupului pe piața românească.

Ahold Delhaize a finalizat achiziția Profi în ianuarie 2025, iar pe parcursul anului 2026 echipele din România au continuat procesul de integrare a operațiunilor.

Compania precizează că următoarea etapă de dezvoltare nu urmărește uniformizarea rețelelor comerciale, ci valorificarea avantajelor fiecăreia și consolidarea colaborării dintre acestea.

La nivel internațional, Grupul Ahold Delhaize operează branduri de retail alimentar în mai multe țări, printre care Statele Unite, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Serbia, Republica Cehă și România.

În 2025, grupul a raportat vânzări nete de 92,4 miliarde de euro, aproximativ 384.000 de angajați și o rețea de 9.551 de magazine.

Potrivit companiei, noua identitate Ahold Delhaize Romania va permite celor trei branduri să își continue dezvoltarea individuală, beneficiind în același timp de resursele și infrastructura unei organizații comune.