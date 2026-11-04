AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Acuzații privind deficitul bugetar al României

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus miercuri, 4 noiembrie, la Senat, o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Formațiunea îl acuză de prezentarea selectivă a situației finanțelor publice și solicită publicarea periodică a deficitului bugetar calculat potrivit metodologiei europene ESA. Potrivit documentului, între deficitul raportat de Ministerul Finanțelor și cel calculat prin metodologia europeană există o diferență de peste 28 de miliarde de lei pentru primele șase luni ale anului 2026.

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat miercuri depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, intitulată „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”.

Prin acest demers, formațiunea politică reclamă modul în care Ministerul Finanțelor prezintă datele privind execuția bugetară și solicită o transparență mai mare în raportarea deficitului public.

AUR susține că prezentarea exclusivă a deficitului calculat pe baza fluxurilor de numerar, fără o estimare actualizată potrivit metodologiei europene ESA, nu oferă cetățenilor o imagine completă asupra situației finanțelor statului.

Potrivit documentului, deficitul în numerar reflectă încasările și plățile efective ale statului, în timp ce metodologia ESA urmărește înregistrarea veniturilor și cheltuielilor în funcție de momentul în care acestea sunt asumate, indiferent de data plății.

În textul moțiunii, AUR atrage atenția asupra diferențelor dintre datele comunicate de Ministerul Finanțelor și indicatorii calculați potrivit metodologiei europene.

Potrivit cifrelor Eurostat invocate de formațiune, deficitul bugetar calculat conform ESA a depășit 69 de miliarde de lei în primele șase luni ale anului 2026.

În schimb, pentru aceeași perioadă, Ministerul Finanțelor a raportat un deficit de aproximativ 41 de miliarde de lei, calculat pe baza fluxurilor de numerar.

AUR consideră că diferența de peste 28 de miliarde de lei trebuie explicată public și solicită prezentarea ambilor indicatori.

„Românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situaţia fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului din ţară”, se arată în textul moțiunii.

Inițiatorii susțin că amânarea unor plăți poate influența temporar deficitul calculat în numerar, fără să elimine obligațiile financiare ale statului.

„O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune la deficit, iar amânarea unei plăţi nu echivalează cu eliminarea ei. Transparenţa bugetară nu trebuie să se oprească acolo unde încep cifrele incomode”, precizează iniţiatorii moţiunii.

Moțiunea simplă abordează și situația politică generată de menținerea lui Alexandru Nazare în funcția de ministru al Finanțelor după schimbarea Guvernului.

AUR critică faptul că Nazare a rămas în fruntea ministerului, deși a făcut parte și din Guvernul Bolojan, demis în urma unei moțiuni de cenzură susținute inclusiv de PSD.

Formațiunea atrage atenția că, ulterior, social-democrații au votat învestirea Guvernului Luca Niculescu, acceptând păstrarea aceluiași ministru responsabil de elaborarea și aplicarea politicilor fiscale.

În document, AUR consideră că această situație reprezintă o contradicție politică, în condițiile în care politicile economice ale fostului Executiv au fost contestate de partidul care susține actualul Guvern.

AUR critică și efectele măsurilor fiscale asupra populației, prezentând evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetare din primele nouă luni ale anului 2026.

Potrivit datelor invocate în moțiune, încasările din TVA au crescut cu 24,8% față de perioada corespunzătoare a anului precedent, în timp ce veniturile din contribuțiile de asigurări sociale au avansat cu 6,8%.

În același interval, veniturile provenite din impozitele pe salarii și venituri au crescut cu 7,8%.

Pe partea de cheltuieli, AUR arată că sumele plătite de stat pentru dobânzi au crescut cu 26,8%, ajungând la 50,6 miliarde de lei. În schimb, cheltuielile de capital au înregistrat o scădere de 11,6%.

Formațiunea consideră că aceste evoluții reflectă o presiune fiscală mai mare asupra contribuabililor, în paralel cu majorarea costurilor de finanțare ale statului și reducerea cheltuielilor destinate investițiilor.

Prin moțiunea simplă, AUR solicită ministrului Finanțelor să modifice practica de raportare a execuției bugetare, astfel încât Ministerul Finanțelor să publice cel puțin trimestrial atât deficitul în numerar, cât și estimarea actualizată a deficitului potrivit metodologiei ESA.