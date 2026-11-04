România riscă să se confrunte cu o nouă explozie a prețurilor. Avertismentul lui Radu Georgescu: Inflația din producție se va transfera către clienți

Economistul Radu Georgescu avertizează că România s-ar putea confrunta cu un nou val puternic de inflație, după ce Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele privind evoluția prețurilor din producție.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a atras atenția că inflația din producție a ajuns la 13,82% în septembrie, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Georgescu consideră că raportul publicat de INS este unul dintre cele mai importante documente economice din 2026, însă susține că subiectul nu primește suficientă atenție în televiziune și în presă. În opinia sa, interesul public se îndreaptă mai degrabă către subiecte precum blănurile realizate din animale exotice sau campaniile de Black Friday.

Economistul explică faptul că inflația din producție reprezintă inflația din amonte, care se poate transmite ulterior către clienți. Astfel, majorarea costurilor din această etapă a lanțului economic ar putea ajunge să se reflecte în prețurile plătite de consumatori. Din acest motiv, Georgescu estimează că România ar putea înregistra din nou un val important de scumpiri în lunile următoare.

„Ieri s-a publicat cel mai important raport economic din 2026, din perspectiva mea. Evident că nu vorbește nimeni despre el la TV sau în media. Românii sunt preocupați de blănurile din animale exotice. Ieri, INS a publicat inflația din producție. În septembrie, inflația din producție este de 13,82%. Cea mai mare inflație din ultimii 3 ani. Ups. Așa, și? Radu vorbește românește Cum mă impactează pe mine? Inflația din producție este inflația din amonte. Ea se va transfera către clienți. Către tine. Pe românește: în România vine iar un val foarte mare de inflație. Stai, că nu este tot. România va avea iar o dobândă reală negativă foarte mare. Adică diferența dintre inflație și dobânda de referință a BNR”, a scris acesta pe Facebook.

Pe lângă presiunile inflaționiste, economistul atrage atenția asupra riscului ca România să ajungă din nou la o dobândă reală negativă foarte mare. Aceasta reprezintă diferența dintre inflație și dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României (BNR).

Potrivit lui Radu Georgescu, nivelul dobânzii reale este un indicator urmărit de investitorii străini. Economistul susține că o dobândă reală negativă ridicată ar putea contribui la ieșiri și mai mari de capital din România în următoarele luni. El afirmă că, deja în 2026, din țară au ieșit cei mai mulți bani din istorie.

„Partea nasoală este că investitorii străini au zero interes pentru blănurile din animale exotice. Pe ei îi interesează cât este dobânda reală într-o țară. Asta înseamnă că în următoarele luni vor ieși și mai mulți bani din România. Deja din România au ieșit în 2026 cei mai mulți bani din istorie. Din bula mea de contabil, cu zero interes pentru politică, observ că românii sunt interesați în ultima săptămână de: 1. Blanuri

2. Black Friday Știi, vineri este Black Friday. Bine, doar în România este Black Friday vinerea aceasta. Este singurul loc de pe planeta Pământ unde vinerea aceasta este Black Friday. În restul planetei Pământ, Black Friday este mereu în ultima vineri din noiembrie”, a scris economistul.

În mesajul său, Radu Georgescu face o paralelă între preocupările românilor din ultima săptămână și problemele economice ale țării. Din perspectiva sa, printre subiectele care au captat atenția publicului s-au numărat blănurile din animale exotice și Black Friday.

Economistul amintește că ediția de Black Friday din România are loc vinerea aceasta, în timp ce în majoritatea celorlalte țări campania este organizată în ultima zi de vineri din noiembrie. El subliniază că România este singurul loc de pe planetă în care Black Friday este organizat în această săptămână, în timp ce în restul lumii data este legată de ultima vineri a lunii noiembrie.

Georgescu folosește această comparație pentru a critica faptul că România organizează campanii de reduceri pe parcursul întregului an, în toate anotimpurile. În opinia sa, această situație este ilustrativă pentru dezechilibrele economice ale țării.

Economistul enumeră printre problemele României inflația ridicată, dobânda reală negativă, deficitul bugetar, deficitul de cont curent și deficitul comercial. El consideră că aceste dezechilibre sunt legate între ele și că România are nevoie de o schimbare a modului în care își gestionează economia.

„Este normal ca țara de pe planeta Pământ care are Black Friday în toate zilele din an, în toate anotimpurile, să aibă și cea mai mare inflație Cea mai mare dobândă reală negativă,

Cel mai mare deficit bugetar,

Cel mai mare deficit de cont curent

Cel mai mare deficit comercial. Sunt legate aceste lucruri. Când România va avea Black Friday doar în ultima vineri din noiembrie, abia atunci este o șansă ca România să nu mai aibă cele mai mari dezechilibre economice de pe planeta Pamant”, a conchis Radu Georgescu.

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