Ferrari își majorează estimările financiare pentru 2026. Veniturile și profitul depășesc așteptările pieței

Producătorul italian Ferrari și-a majorat estimările financiare pentru anul 2026, după ce veniturile și profitul din trimestrul al treilea au depășit prognozele analiștilor financiari. Evoluția a fost susținută de cererea pentru personalizarea automobilelor și de rezultatele echipei de Formula 1.

Producătorul italian de automobile de lux Ferrari și-a majorat estimările financiare pentru 2026, după ce rezultatele înregistrate în trimestrul al treilea au depășit așteptările analiștilor. Evoluția a fost susținută de cererea pentru personalizarea automobilelor, de un impact valutar mai redus decât cel anticipat și de performanțele echipei de Formula 1.

Compania a raportat venituri de 1,9 miliarde de euro în trimestrul al treilea, peste estimarea analiștilor, de 1,89 miliarde de euro, potrivit datelor LSEG. Profitul ajustat pe acțiune a ajuns la 2,44 euro, comparativ cu prognoza pieței de 2,37 euro.

În urma acestor rezultate, Ferrari și-a revizuit în creștere estimările pentru întregul an 2026. Producătorul italian anticipează acum venituri de 7,65 miliarde de euro, față de 7,6 miliarde de euro, cât estima anterior.

Compania a majorat prognoza privind profitul ajustat înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA), de la 2,97 miliarde la 3 miliarde de euro. Profitul ajustat pe acțiune este estimat să ajungă la cel puțin 9,85 euro, comparativ cu pragul minim de 9,68 euro prevăzut în estimarea anterioară.

Perspectivele privind fluxul de numerar disponibil din activitățile industriale au fost, la rândul lor, îmbunătățite. Ferrari estimează acum că acesta ar putea ajunge la 1,65 miliarde de euro, față de prognoza precedentă, care indica un nivel de cel puțin 1,55 miliarde de euro.

Este al doilea trimestru consecutiv în care producătorul italian își majorează estimările financiare pentru întregul an, în pofida scăderii livrărilor de automobile. În primele nouă luni din 2026, Ferrari a livrat 10.170 de vehicule, cu 318 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

Scăderea livrărilor a fost determinată în principal de reducerea numărului de automobile trimise către America și către piețele din China, Hong Kong și Taiwan.

Directorul general al Ferrari, Benedetto Vigna, a declarat că portofoliul de comenzi al companiei se extinde până în 2028. Producătorul italian pregătește, totodată, lansarea a încă două modele până la sfârșitul acestui an.

Compania continuă să investească în organizarea de evenimente și experiențe dedicate clienților, cu scopul de a consolida relațiile cu aceștia.

Analistul Tom Narayan, de la RBC Capital Markets, a apreciat că rezultatele financiare ale Ferrari sunt solide, deși o parte dintre investitori se așteptau la o majorare mai consistentă a estimărilor pentru 2026.

Acțiunile Ferrari tranzacționate pe piața americană au scăzut inițial după publicarea rezultatelor financiare, însă ulterior și-au revenit. În tranzacțiile derulate înainte de deschiderea bursei, titlurile companiei înregistrau un avans de aproximativ 2%.