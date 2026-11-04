Eurostat: Energia electrică s-a ieftinit cu 5,4% în UE. Prețurile gazelor pentru firme au scăzut cu 6,7%

Prețurile energiei electrice și gazelor naturale pentru firme au scăzut în Uniunea Europeană în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit Eurostat. Reducerile au fost înregistrate în majoritatea statelor membre, însă diferențele dintre țări rămân importante, atât în privința tarifelor, cât și a evoluției anuale.

În prima jumătate a anului 2026, prețul mediu al energiei electrice pentru consumatorii non-casnici din UE a fost de 0,18 euro pe kilowatt-oră (kWh).

Continuând tendința descendentă observată în anul precedent, prețurile au scăzut cu 2,0 % față de a doua jumătate a anului 2025 și cu 5,4 % față de prima jumătate a anului 2025. Aceste date se referă la prețurile medii pentru consumatorii non-casnici cu un consum anual cuprins între 500 de megawați-oră (MWh) și 2 000 MWh.

Cele mai ridicate prețuri ale energiei electrice pentru consumatorii non-casnici în prima jumătate a anului 2026 au fost înregistrate în Irlanda (0,27 euro pe kWh), Cipru și Italia (în ambele cazuri, 0,23 euro). Cele mai scăzute prețuri au fost înregistrate în Finlanda (0,09 euro), Suedia (0,12 euro), Danemarca, Spania și Portugalia (în toate aceste cazuri, 0,13 euro).

În prima jumătate a anului 2026, 19 țări din UE au înregistrat o scădere a prețurilor energiei electrice pentru consumatorii non-casnici comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, ceea ce indică o tendință generală de scădere.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Luxemburg (-23,8 %), Cehia (-11,9 %) și Grecia (-11,8 %).

Pe de altă parte, prețurile au crescut în 8 țări, cele mai mari majorări fiind înregistrate în Suedia (+18,8 %), Finlanda (+18,7 %) și Bulgaria (+14,2 %), potrivit Eurostat.

În prima jumătate a anului 2026, prețul mediu al gazelor pentru consumatorii non-casnici din UE a fost de 0,06 euro pe kilowatt-oră (kWh), o creștere de 1,8% față de a doua jumătate a anului 2025, dar o scădere de 6,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

Ponderea taxelor în prețul total a fost de 16,4% în prima jumătate a anului 2025 și de 15,9% în a doua jumătate a anului 2025, crescând ulterior la 17,5% în prima jumătate a anului 2026.

Aceste date se referă la prețurile medii ale gazelor pentru consumatorii non-casnici cu un consum anual cuprins între 10 000 gigajouli (GJ) și 100 000 GJ.

Cele mai ridicate prețuri la gaze pentru consumatorii non-casnici din UE au fost înregistrate în Suedia (0,11 euro pe kWh), Finlanda (0,09 euro) și Țările de Jos (0,08 euro), iar cele mai scăzute în Bulgaria și Belgia (ambele cu 0,04 euro).

În prima jumătate a anului 2026, 24 dintre cele 25 de țări ale UE pentru care există date disponibile au raportat scăderi ale prețurilor medii la gaze pentru consumatorii non-casnici, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

Cele mai mari scăderi de prețuri au fost înregistrate în Belgia și Franța (-13,1%), Lituania (-12,5%), Ungaria (-11,6%) și Bulgaria (-10,8%), în timp ce Suedia a fost singura țară care a înregistrat o creștere a prețurilor (+3,1%), conform sursei citate anterior.