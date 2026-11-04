Canva anunță o restructurare majoră. Peste 1.200 de angajați vor fi afectați de concedieri și schimbări de posturi

Canva a anunțat o restructurare care va afecta 1.271 de angajați, reprezentând 22% din personalul companiei australiene. Decizia include concedieri, relocări și schimbări de posturi, pe fondul încetinirii creșterii și al costurilor tot mai mari pentru integrarea inteligenței artificiale.

Canva, unul dintre cele mai cunoscute startup-uri din Australia, a anunțat o restructurare a activității care va afecta 22% din personal. Măsura vizează 1.271 de angajați și presupune concedieri, relocări și modificări ale rolurilor ocupate în cadrul companiei.

Cofondatoarea și directorul general al companiei, Melanie Perkins, a descris restructurarea drept cel mai dificil moment din istoria de 13 ani a Canva. Perkins a explicat că decizia vine după un an dificil, în care ritmul de creștere al afacerii a încetinit pentru prima dată într-un deceniu.

Potrivit conducerii, schimbările vor avea consecințe diferite pentru angajați. O parte dintre aceștia își vor pierde locurile de muncă, în timp ce alții vor trebui să accepte modificarea responsabilităților sau relocarea în principalele centre operaționale ale companiei.

Canva a precizat că Sydney va deveni sediul principal pentru mai multe dintre echipele de produs. În plus, începând de anul viitor, angajații care lucrează în regim hibrid vor trebui să vină la birou două sau trei zile pe săptămână.

Restructurarea are loc într-o perioadă în care compania se confruntă cu schimbări importante pe piața tehnologiei. Valoarea Canva ar fi scăzut în ultimul an, pe fondul preocupărilor investitorilor privind impactul inteligenței artificiale asupra modelului de afaceri și costurile necesare integrării acestei tehnologii în platformele sale.

La începutul anului, investitorii Blackbird Ventures și Airtree ar fi redus evaluarea companiei de la 60 de miliarde de dolari australieni, la sfârșitul anului precedent, la aproximativ 49 de miliarde de dolari australieni. Totodată, Canva și-ar fi diminuat propria evaluare internă, în contextul creșterii cheltuielilor pentru dezvoltarea și lansarea unor produse bazate pe inteligența artificială.

Într-un mesaj publicat miercuri, Perkins a explicat că noile tehnologii schimbă posibilitățile de creație ale utilizatorilor, dar și așteptările acestora în privința produselor digitale.