Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a condamnat atacul armat produs duminică în apropierea unei adunări evreiești organizate pe plaja Bondi Beach, incident soldat cu un bilanț grav: cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 11 au fost rănite, printre care și doi polițiști aflați în misiune.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa diplomației române a transmis un mesaj de solidaritate și compasiune față de victime, familiile acestora și comunitatea evreiască afectată de tragedie.

„Sunt îngrozită de atacul terorist îngrozitor asupra persoanelor adunate la Bondi Beach, Sydney, pentru a sărbători Hanuka.

Gândurile mele sunt alături de victime, de familiile lor și de întreaga comunitate evreiască. Le dorim răniților o însănătoșire grabnică.

Hanuka este festivalul luminii și ura oarbă nu o poate stinge!”, a scris Oana Țoiu.

I am appalled by the horrific terrorist attack against people gathered on Bondi Beach in Sydney to celebrate Hanukkah 🕎. My thoughts are with the victims, their families and the wider Jewish community. We wish speedy recovery to the wounded. Hanukkah is the festival of light… — Toiu Oana (@oana_toiu) December 14, 2025

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile australiene, atacul a avut loc în apropierea unei adunări organizate pentru celebrarea Hanuka, la care participau aproximativ 1.000 de persoane. Zona a fost rapid securizată de forțele de ordine, iar intervenția poliției a dus la neutralizarea atacatorilor.

Conform poliției din Sydney, unul dintre atacatori a fost ucis, iar cel de-al doilea a fost reținut și se află în custodia autorităților. Printre cei răniți se numără și doi polițiști, care au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile australiene au anunțat că tratează cazul ca pe un atac „terorist”, având în vedere amploarea violenței și contextul în care s-a produs. Cu toate acestea, ipoteza unui atac antisemit nu a fost, deocamdată, confirmată oficial, ancheta fiind în plină desfășurare pentru stabilirea motivației exacte a agresorilor.

Mesajul transmis de ministrul român de Externe se înscrie într-un val mai larg de reacții internaționale care condamnă ferm violența și atacurile asupra civililor, în special atunci când acestea vizează evenimente religioase sau comunități vulnerabile.

Oana Țoiu a subliniat, prin mesajul său, importanța solidarității și a apărării valorilor fundamentale, într-un moment în care tensiunile și actele de violență continuă să afecteze spațiul public la nivel global. Ancheta autorităților australiene este în curs, urmând ca noi informații oficiale să fie comunicate pe măsură ce situația evoluează.