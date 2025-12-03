Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în guvernul condus de Adrian Năstase în perioada 2000–2004, a decedat miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani.

Reputat jurist, cadru universitar și politician cu trei mandate de senator, Rodica Mihaela Stănoiu a marcat evoluția sistemului juridic românesc în anii de tranziție și în procesul de integrare europeană.

Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București în 1961, Rodica Stănoiu a urmat de-a lungul carierei sale mai multe programe de specializare internațională.

În anii 1969 și 1982 a studiat la Școala de Criminologie a Universității din Montréal și la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg, experiențe care au contribuit la consolidarea profilului ei academic.

În 1975 a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, iar în 1994 a participat la un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC.

Între 1995 și 2005, Stănoiu a fost profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 a ocupat aceeași funcție la Universitatea Dimitrie Cantemir.

În paralel, a avut o activitate politică intensă: a devenit senator în 1996 și a reprezentat PDSR/PSD în Parlament timp de trei mandate consecutive.

Perioada petrecută la conducerea Ministerului Justiției, între 2000 și 2004, a coincis cu etapa crucială a negocierilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană, instituția având atunci o contribuție esențială la capitolul „Justiție și Afaceri Interne”.

Mai puțin cunoscut este rolul său în domeniul patrimoniului cultural. În 2018, Rodica Stănoiu a donat o importantă colecție de carte Muzeului Cărții și Exilului Românesc din Craiova. Fondul, alcătuit din aproximativ 400 de titluri cu specific juridic, cuprinde volume rare, publicate între 1895 și 2016, și completează colecțiile deja existente dedicate istoriei, diplomației și culturii române, potrivit muzeulexiluluiromanesc.ro.

La momentul donației, Stănoiu explica faptul că decizia a fost luată în memoria soțului ei, Șerban-Viorel Stănoiu, și preciza că acesta își dedicase viața studiului și colecționării de carte juridică. Ea sublinia atunci că spera ca viitoarele generații de juriști și profesioniști ai dreptului să beneficieze de accesul la acest fond documentar valoros.

„Am hotărât să donez colecția de cărți și reviste de drept aparținând soțului meu Șerban-Viorel Stănoiu, plecat dintre noi la 25 februarie 2017, fost cercetător științific, cadru didactic universitar, avocat și judecător la Curtea Constituțională a României, Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, din Craiova, locul unde s-a născut la 20 septembrie 1940. Printre cărțile donate se află exemplare unice în România, din literatura juridică străină, aparținând unor autori celebri în dreptul civil. Cărțile au reprezentat viața lui. Era nedespărțit de ele, oriunde s-ar fi aflat. Până în ultima perioadă a vieții sale, colinda librăriile și anticariatele din țară și din străinătate, în căutarea „a ceva ce încă nu citise”. Sper ca tinerii care se pregătesc pentru cariera juridică (licență, masterat, doctorat), dar și profesioniștii consacrați să beneficieze de acest fond documentar”, declara la momentul donației Rodica Stănoiu.

Stănoiu a scris cărți din domeniul juridic, dintre care amintim: „Asistența juridică internațională în materie penală”, în 1975, „Metode și tehnici de cercetare în criminology”, în 1981, precum și lucrarea „Tranziția și criminalitatea: culegere de studii”, în 1994, în colaborare cu Ortansa Brezeanu și Tiberiu Dianu.