Declarațiile au fost făcute după întâlnirea cu ministrul de externe al Republica Moldova, viceprim-ministrul Mihai Popșoi.

„Avem ceea ce unii dintre colegii noştri din comunitatea miniştrilor de externe uneori denumesc ca fiind poate cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două ţări în lume, pentru că interesele ţărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci sunt nişte interese naţionale care ajung să fie îndeplinite cu succes, ajung să fie mai puternice atâta timp cât le urmărim împreună”, a spus Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a arătat că volumul schimburilor comerciale dintre cele două state a depășit 3 miliarde de euro, România fiind principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere de peste 20% din comerțul exterior.

„Acest rezultat arată ce putem construi împreună într-un cadru de democraţie funcţională şi interese comune”, a declarat ministrul.

Totodată, Oana Țoiu a evidențiat avansul proiectelor de infrastructură strategică, precizând că, în perioada următoare, vor deveni vizibile progrese concrete în conectarea celor două state. Printre acestea se numără realizarea conexiunilor rutiere, inclusiv prin autostradă, și finalizarea podului de la Ungheni – primul pod nou peste Prut construit după mai multe decenii. În paralel, sunt derulate proiecte de modernizare a altor poduri și de interconectare energetică, considerate esențiale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova.

Ministrul român de externe a reiterat că România și Republica Moldova au dezvoltat „unul dintre cele mai puternice parteneriate diplomatice”, fundamentat pe obiective comune legate de securitate, creștere economică și consolidarea statului de drept. Ea a transmis un mesaj de cooperare strânsă diplomaților moldoveni pentru atingerea obiectivelor de integrare europeană și pentru întărirea rezilienței în fața amenințărilor hibride.

Potrivit Oanei Țoiu, România și Republica Moldova se află în centrul atenției Uniunea Europeană și a comunității internaționale, inclusiv ca urmare a rezilienței demonstrate de cetățeni și instituții în fața interferențelor externe.

În plan politic, ministrul a apreciat progresele realizate de autoritățile de la Chișinău în 2025, inclusiv organizarea unor alegeri libere și corecte și adoptarea rapidă a reformelor necesare integrării europene. Aceste evoluții au fost recunoscute și de Comisia Europeană în pachetul anual privind extinderea. România va continua să sprijine activ Republica Moldova la nivel european, atât politic și diplomatic, cât și prin asistență tehnică și expertiză, implicând zeci de experți români din instituțiile guvernamentale.

Șefa diplomației române a trecut în revistă și cooperarea intensă în domeniile educației și culturii, menționând bursele pentru studenți, proiectele educaționale și culturale finanțate cu aproximativ 25 de milioane de euro, donațiile de carte și programele de sprijin destinate elevilor și profesorilor.

În context regional, Oana Țoiu a făcut referire la continuarea cooperării în format trilateral România–Republica Moldova–Ucraina. Ea a anunțat că România va găzdui, în primul trimestru al anului 2026, reuniunea miniștrilor de externe în formatul „Triunghiul Odesa”, având ca temă principală reconstrucția Ucrainei și susținerea investițiilor regionale.

Vizita de la Chișinău a fost descrisă de ministrul român drept un nou pas în consolidarea parteneriatului bilateral și a angajamentului comun pentru un viitor european sigur și prosper.