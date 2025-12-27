Ministrul Oana Țoiu a transmis, sâmbătă, printr-o postare pe rețeaua X, că România își exprimă solidaritatea față de Ucraina, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, școlilor și zonelor rezidențiale din Kiev.

Potrivit mesajului, au fost raportate zeci de victime, iar o parte importantă a capitalei a rămas fără căldură în mijlocul iernii și în perioada Crăciunului.

„Ne exprimăm solidaritatea față de Ucraina, în condițiile în care se confruntă cu atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, școlilor și zonelor rezidențiale. Au fost raportate zeci de victime, iar o bună parte din capitală (n.r. Kiev) a rămas fără căldură în mijlocul iernii și în timpul perioadei Crăciunului”, a scris Oana Țoiu pe contul oficial de X.

Ministra a subliniat că aceste acțiuni fac parte dintr-o campanie de teroare îndreptată împotriva populației civile și a reiterat sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„În timp ce liderii SUA, Uniunii Europene și Ucrainei lucrează pentru a obține pacea, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza femei, copii și familii întregi”, a mai scris Oana Țoiu.

We express our solidarity with Ukraine as it faces ongoing Russian strikes on Kyiv’s energy infrastructure, educational facilities and residential areas. Dozens of civilian victims have been reported, and large parts of the capital were left without heating in the middle of… — Toiu Oana (@oana_toiu) December 27, 2025

Loviturile cu rachete și drone asupra Kievului și altor regiuni ucrainene au fost lansate sâmbătă dimineață, cu puțin timp înainte de întâlnirea programată dintre Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump.

Discuțiile dintre cei doi lideri sunt programate să aibă loc duminică, la Mar-a-Lago, în Florida, și vizează negocierea unui acord pentru încheierea războiului declanșat de Rusia.

Președintele ucrainean a declarat că atacul masiv din noaptea de vineri spre sâmbătă demonstrează lipsa intenției Rusiei de a opri conflictul. El a precizat că Ucraina a fost vizată de aproape 500 de drone și 40 de rachete, care au lovit infrastructura energetică și obiective civile.

Zelenski a transmis că, în timp ce liderii Statelor Unite, Uniunii Europene și Ucrainei caută soluții pentru pace, Moscova continuă să provoace suferințe populației civile.

„Dacă Rusia transformă chiar şi perioada Crăciunului şi a Anului Nou într-o perioadă cu case deteriorate şi apartamente arse, cu centrale electrice distruse, atunci această activitate bolnavă poate fi abordată doar cu măsuri cu adevărat ferme”, a scris Zelenski pe platforma X, cerând SUA şi Europei să preseze mai tare Moscova.

Primarul capitalei ucrainene a anunțat că atacul s-a soldat cu un mort și cel puțin 19 răniți. Incendii puternice au izbucnit în două clădiri înalte, iar numeroase alte imobile rezidențiale au fost avariate.

În urma bombardamentelor, încălzirea a fost întreruptă în mii de locuințe din orașul cu aproximativ trei milioane de locuitori, fiind raportate și pene de curent.

Salvatorii au continuat intervențiile pe parcursul dimineții de sâmbătă, pe fondul evaluării pagubelor și al creșterii numărului de persoane rănite.