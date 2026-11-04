Ce înseamnă victoria democraților din SUA pentru România. Adrian Negrescu avertizează asupra riscurilor economice

Victoria democraților în alegerile pentru Congresul Statelor Unite ar putea avea efecte importante asupra economiei mondiale, inclusiv asupra României. Economistul Adrian Negrescu avertizează că rezultatul scrutinului nu va schimba imediat politicile economice americane, însă ar putea influența dobânzile, cursul dolarului, prețul petrolului și relațiile comerciale. Pentru România, evoluțiile de la Washington ar putea crea oportunități de finanțare, dar și noi riscuri economice.

Economistul Adrian Negrescu a analizat, într-o postare pe Facebook, consecințele economice ale alegerilor din Statele Unite, în urma cărora democrații au preluat controlul Congresului american.

Acesta consideră că rezultatul reprezintă un semnal privind nemulțumirile americanilor față de situația economică, însă atrage atenția că politicile administrației Donald Trump nu vor fi schimbate imediat.

„Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Înfrângerea lui Trump în alegerile din SUA nu va schimba peste noapte realitatea economică mondială”, a transmis economistul.

Potrivit acestuia, aproape două treimi dintre alegătorii americani au declarat, în sondajele realizate la ieșirea de la urne, că taxele vamale le-au afectat situația financiară.

Reacția piețelor financiare a fost rapidă. Dolarul s-a depreciat, euro s-a apreciat, iar prețul aurului a crescut cu aproximativ 2%, depășind pragul de 4.000 de dolari pe uncie. În același timp, dobânzile la titlurile de stat americane au scăzut.

Adrian Negrescu atrage atenția că, deși democrații au câștigat controlul Congresului, Donald Trump rămâne președintele Statelor Unite și își păstrează dreptul de veto.

Noul Congres își va prelua atribuțiile abia în ianuarie, ceea ce înseamnă că efectele politice ale alegerilor nu se vor produce imediat.

Economistul susține că politica taxelor vamale ar putea continua, deoarece administrația americană dispune de instrumente legale care nu necesită aprobarea parlamentarilor.

Acesta amintește că, după anularea de către Curtea Supremă, în februarie, a tarifelor impuse prin legislația privind situațiile de urgență, administrația Trump a apelat la un alt temei juridic.

Negrescu nu exclude posibilitatea ca președintele american să utilizeze în continuare aceste instrumente comerciale, inclusiv împotriva Europei.

În schimb, controlul exercitat de opoziție asupra Congresului ar putea limita adoptarea unor măsuri care majorează deficitul bugetar american.

Totodată, economistul avertizează asupra riscului unei confruntări politice privind plafonul datoriei Statelor Unite în 2027, situație care ar putea provoca incertitudine pe piețele financiare și creșterea costurilor împrumuturilor la nivel mondial.

Adrian Negrescu identifică trei direcții principale prin care evoluțiile economice și politice americane ar putea influența România: finanțarea, comerțul și securitatea.

Primul efect este legat de costurile împrumuturilor. O reducere a dobânzilor americane ar putea contribui la scăderea costurilor de finanțare la nivel internațional, evoluție de care România ar putea beneficia.

„Pentru țara noastră, efectele vin pe trei canale. Primul este cel financiar. Dacă dobânzile americane scad, scade și costul banilor la nivel global, iar o țară care se împrumută la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană are tot interesul ca acest trend să continue”, a explicat economistul.

Un alt efect posibil este legat de deprecierea dolarului, monedă utilizată în tranzacțiile internaționale cu petrol.

„Un dolar mai slab ne ajută și la factura de energie, pentru că petrolul se plătește în dolari, deși cotația rămâne foarte ridicată, în jur de 104 dolari pe baril”, a precizat Negrescu.

În ceea ce privește comerțul exterior, economistul consideră că România ar putea fi afectată indirect de eventualele taxe vamale suplimentare impuse de Statele Unite produselor europene.

Deși exporturile directe ale României către piața americană sunt relativ reduse, industria auto și companiile românești care furnizează produse pentru firme germane și franceze ar putea resimți efectele unor noi restricții comerciale.

A treia direcție analizată de Adrian Negrescu privește securitatea regională și relațiile strategice dintre Statele Unite și Europa.

Potrivit economistului, pentru România, poziționată în vecinătatea Mării Negre și la granița conflictului din Ucraina, continuitatea sprijinului american pentru NATO și Ucraina reprezintă un element important pentru încrederea investitorilor.

În același timp, acesta consideră că România nu trebuie să își bazeze rezolvarea problemelor economice interne exclusiv pe evoluțiile politice de la Washington.

Negrescu atrage atenția că o eventuală scădere a dobânzilor internaționale ar putea reprezenta o oportunitate pentru refinanțarea datoriei publice în condiții mai avantajoase. Valorificarea acestei oportunități depinde însă de situația bugetară și de menținerea credibilității financiare a României.