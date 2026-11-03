Elon Musk a donat 474 de milioane de dolari pentru republicani. Ce ar putea urma după alegerile din SUA

Elon Musk a contribuit cu 474 de milioane de dolari la finanțarea republicanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie 2026 în Statele Unite. Contribuțiile îl plasează pe primul loc între donatorii individuali din istoria alegerilor americane care nu candidează la o funcție publică. Valoarea totală a sprijinului său financiar ar putea fi mai mare decât cea raportată. Scrutinul va decide componența viitorului Congres.

Elon Musk ar fi oferit republicanilor un sprijin financiar mai mare decât cele 474 de milioane de dolari identificate până acum, potrivit informațiilor publicate de The New York Times. Miliardarul ar fi efectuat și contribuții al căror traseu nu poate fi urmărit cu ușurință.

În plus, documentele federale disponibile cuprind numai donațiile înregistrate până la 14 octombrie. Evidențele respective nu permit, așadar, stabilirea întregii sume pe care acesta ar fi alocat-o până în ziua alegerilor.

Musk ar fi putut face noi contribuții în ultimele săptămâni ale campaniei. Chiar și fără eventualele donații suplimentare, suma raportată reprezintă un record pentru un finanțator individual care nu participă la alegeri în calitate de candidat.

Amploarea contribuțiilor miliardarului a atras reacții din partea democraților, iar mai mulți parlamentari au anunțat că vor să declanșeze investigații dacă formațiunea lor va prelua controlul asupra uneia dintre camerele Congresului, scrie Agerpres.

Unul dintre subiectele pe care aceștia intenționează să le examineze este conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală de către Musk. Structura a fost între timp desființată.

Parlamentarii au în vedere și verificarea contractelor încheiate de companiile miliardarului cu administrația federală. O altă direcție anunțată privește rolul său în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Campania pentru alegerile intermediare din 2026 a adus un record și în privința banilor cheltuiți pentru publicitate politică, potrivit datelor companiei AdImpact.

Sumele destinate reclamelor electorale au trecut peste nivelul consemnat în ciclul alegerilor prezidențiale din 2024. Recordul de cheltuieli publicitare se adaugă astfel celui înregistrat în cazul contribuțiilor individuale ale lui Musk.

Scrutinul de la jumătatea mandatului va stabili dacă republicanii lui Donald Trump sau democrații vor deține controlul asupra Congresului SUA, însă primele rezultate ar putea să nu clarifice imediat raportul de forțe de la Washington.

Potrivit BBC, stabilirea câștigătorilor ar putea necesita ore, zile sau chiar săptămâni. Prin urmare, anunțarea primelor rezultate nu echivalează neapărat cu identificarea partidului care va controla legislativul federal.

Pe 3 noiembrie sunt disputate toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de locuri din Senat. Totodată, alegătorii din 36 de state își desemnează guvernatorii.

Donald Trump nu candidează la aceste alegeri. Așa cum explică ghidul Adevărul dedicat scrutinului, rezultatul va influența posibilitatea președintelui de a-și aplica agenda în ultimii doi ani de mandat.