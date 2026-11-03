Germania nu crede că Rusia este pregătită pentru pace în Ucraina. Friedrich Merz: Nu vad să se întâmple acest lucru

Cancelarul german Friedrich Merz consideră că Rusia nu dă semne că ar fi pregătită pentru negocieri serioase de pace cu Ucraina. Declarația vine înaintea unei noi runde de discuții între Rusia, Ucraina și Statele Unite, programată pentru 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski speră ca aceste negocieri să deschidă calea unei întâlniri cu Vladimir Putin.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți, la Berlin, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că Moscova nu pare pregătită să se angajeze într-un proces real de pace.

„Este important ca Rusia să se angajeze în sfârşit în negocieri serioase privind un armistiţiu şi, ulterior, asupra unui acord de pace. Deocamdată, nu vad să se întâmple acest lucru”, a afirmat Merz, potrivit AFP și Reuters.

Cancelarul a apreciat că reluarea discuțiilor trilaterale reprezintă un pas în direcția corectă, dar a insistat că Europa trebuie să fie implicată în procesul diplomatic.

Potrivit acestuia, orice acord de pace durabil trebuie să includă și statele europene, care au fost în mare parte excluse din negocierile conduse de emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Noua rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite va avea loc pe 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi. Acestea ar urma să fie primele discuții directe dintre Kiev și Moscova din februarie.

Volodimir Zelenski a precizat că pe agenda întâlnirii se află garanțiile de securitate, posibilitatea unui armistițiu în domeniul energetic și încetarea ostilităților în Marea Neagră, pentru facilitarea exporturilor alimentare.

Președintele ucrainean a subliniat că deblocarea transportului cerealelor prin Marea Neagră este importantă nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Rusia și pentru partenerii comerciali din Africa și Asia.

Un alt obiectiv al Kievului este creșterea numărului schimburilor de prizonieri cu Rusia.

Președintele ucrainean a declarat că discuțiile de la Abu Dhabi vor avea loc la nivelul echipelor de negociatori, dar speră ca acestea să pregătească o întâlnire între liderii celor trei state.

„Contam pe faptul că munca în acest format şi celelalte eforturi diplomatice ale noastre vor deschide calea către un format trilateral la nivel de lideri”, a afirmat Zelenski.

Kievul a susținut în repetate rânduri că o întâlnire directă între Zelenski și Vladimir Putin este necesară pentru obținerea unor progrese în soluționarea conflictului început în februarie 2022.

Friedrich Merz s-a referit și la reuniunea G20 programată în decembrie, la Miami. Cancelarul german consideră că, dacă Donald Trump îl va invita pe Vladimir Putin, la reuniune ar trebui să participe și Volodimir Zelenski.

„În opinia mea, este absolut inacceptabil ca ţări terţe să discute despre viitorul Ucrainei fără a implica chiar Ucraina”, a declarat Merz.

Șeful guvernului german a reafirmat că Berlinul va continua să ofere sprijin militar Kievului, considerând că acest ajutor servește atât intereselor Germaniei, cât și stabilității europene.