Ne îndreptăm spre Al Treilea Război Mondial? Avertisment privind riscul unui conflict între marile puteri

Escaladarea conflictelor militare din Ucraina și Orientul Mijlociu, intensificarea activităților militare ale Chinei și tensiunile dintre Rusia și statele NATO provoacă îngrijorări tot mai mari la nivel internațional. Gideon Rachman, principalul analist de politică externă al Financial Times, atrage atenția că lumea traversează o perioadă de instabilitate în care riscul izbucnirii unui conflict între marile puteri nu mai poate fi ignorat. Potrivit acestuia, incertitudinea privind reacția Statelor Unite în cazul unui atac asupra aliaților ar putea reprezenta unul dintre cei mai importanți factori de risc.

Situația internațională este marcată de o succesiune de evenimente militare care amplifică temerile privind extinderea conflictelor existente.

Atacurile cu rachete asupra aeroportului din Riad, victimele civile ale războiului din Ucraina, avertismentele venite din Polonia privind riscul extinderii agresiunii ruse în Uniunea Europeană și exercițiile militare desfășurate de China au contribuit la accentuarea sentimentului de insecuritate globală.

Într-o analiză publicată de Financial Times, Gideon Rachman subliniază că regiuni care timp de decenii au considerat pacea o realitate stabilă, precum Europa Occidentală, Asia de Est și statele din Golful Persic, trebuie acum să ia în calcul posibilitatea unui conflict militar.

Potrivit International Crisis Group, organizație specializată în monitorizarea conflictelor, la nivel mondial sunt în desfășurare 65 de conflicte armate, cel mai ridicat număr înregistrat de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Analistul atrage atenția că pericolul nu provine exclusiv din războaiele actuale, ci și din posibilitatea ca marile puteri să interpreteze greșit intențiile adversarilor și să ia decizii care ar putea conduce la o escaladare militară.

Războiul dintre Rusia și Ucraina durează de peste patru ani, iar pierderile militare sunt considerabile.

Potrivit estimărilor autorităților britanice, aproximativ 1,5 milioane de militari ruși au fost uciși sau răniți de la începutul invaziei.

În paralel, conflictul dintre Statele Unite și Iran amenință securitatea altor state din Orientul Mijlociu, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurii și transporturilor comerciale afectează stabilitatea regională.

În Asia, China continuă să investească în modernizarea forțelor armate și să intensifice presiunea militară asupra Taiwanului.

Aceste evoluții au determinat mai mulți lideri politici să discute public despre riscul unui conflict de amploare mondială.

În februarie 2025, Donald Trump l-a acuzat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că riscă să provoace un asemenea război. Liderul de la Kiev a susținut, la rândul său, că absența unei reacții ferme împotriva Rusiei ar putea avea consecințe similare.

Tot în 2025, secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a transmis liderilor europeni că trebuie să se pregătească pentru posibilitatea unui conflict de amploarea celor trăite de generațiile anterioare.

Un alt factor analizat de Financial Times îl reprezintă cooperarea tot mai strânsă dintre Rusia, China, Iran și Coreea de Nord.

Cele patru state contestă, în diferite moduri, ordinea internațională dominată de Statele Unite și de aliații occidentali.

În februarie 2022, Vladimir Putin și Xi Jinping au anunțat un parteneriat între Rusia și China despre care au afirmat că „nu are limite”.

Ulterior, Moscova și Phenianul au semnat un tratat de apărare reciprocă, consolidând cooperarea militară dintre cele două țări.

Sprijinul economic și tehnologic oferit de Beijing a contribuit la capacitatea Rusiei de a continua războiul împotriva Ucrainei, în pofida sancțiunilor occidentale.

Militarii nord-coreeni au participat la operațiunile de recucerire a regiunii ruse Kursk, în timp ce Moscova este suspectată că ar fi oferit Iranului informații care să permită identificarea unor ținte americane în Orientul Mijlociu.

Aceste relații sporesc îngrijorările privind posibilitatea ca mai multe conflicte regionale să ajungă să fie interconectate.

Gideon Rachman evidențiază și schimbările economice produse la nivel internațional în ultimele decenii.

În 1989, statele din G7 reprezentau aproximativ două treimi din economia mondială. În 2022, ponderea acestora ajunsese la aproximativ 43%.

Această schimbare reflectă creșterea influenței economice a altor state și oferă puterilor precum China și Rusia mai mult spațiu pentru contestarea poziției dominante a Occidentului.

În același timp, Donald Trump a criticat în repetate rânduri statele aliate pentru nivelul cheltuielilor militare și a pus sub semnul întrebării amploarea angajamentelor americane în materie de securitate.

Pentru analistul Financial Times, problema centrală o reprezintă credibilitatea garanțiilor de apărare oferite de Washington.

„Dacă s-ar ajunge la asta, America lui Trump ar lupta pentru apărarea statelor baltice? Sau a Poloniei? Sau a Japoniei ori a Marii Britanii? Nimeni nu mai poate fi sigur de răspunsurile la aceste întrebări”, avertizează Gideon Rachman.

Incertitudinea privind reacția americană ar putea determina unele state să considere că pot recurge la acțiuni militare fără să provoace un răspuns decisiv din partea Statelor Unite.

Analiza Financial Times ia în calcul și posibilitatea ca Rusia, China și Statele Unite să urmărească o reorganizare a relațiilor internaționale în jurul unor zone de influență.

Într-un asemenea scenariu, fiecare mare putere ar încerca să își exercite controlul asupra statelor din vecinătatea sa.

Pentru țări precum Ucraina sau Taiwan, o astfel de abordare ar putea însemna presiuni pentru acceptarea unor decizii luate de puteri mai mari, chiar și atunci când acestea contravin propriilor interese.

Totuși, o asemenea împărțire nu ar reprezenta o garanție a păcii.

Statele mai mici își pot revendica dreptul de a decide independent asupra viitorului și se pot opune încercărilor de a fi controlate de alte țări, ceea ce ar putea genera noi confruntări.

Gideon Rachman explică faptul că, pentru ca un conflict să fie considerat război mondial, ar trebui îndeplinite două condiții esențiale.

Prima presupune o confruntare militară directă între cele mai puternice state ale lumii, iar cea de-a doua implică extinderea operațiunilor militare pe mai multe continente.

În prezent, potrivit analistului, niciuna dintre aceste condiții nu este îndeplinită.

Cu toate acestea, operațiunile de sabotaj, atacurile și alte acțiuni atribuite Rusiei pe teritoriul european sporesc riscul unei escaladări accidentale.

Menținerea păcii depinde, în acest context, de credibilitatea NATO și de capacitatea Statelor Unite de a convinge eventualii adversari că angajamentele de apărare colectivă vor fi respectate.

Una dintre întrebările esențiale este dacă Rusia mai consideră credibil articolul 5 al Tratatului NATO, care prevede apărarea colectivă în cazul unui atac împotriva unui stat membru.

O altă necunoscută privește modul în care China evaluează angajamentele de securitate ale Washingtonului față de Taiwan.

În opinia analistului, tocmai lipsa certitudinii în privința reacțiilor marilor puteri ar putea deveni unul dintre principalii factori care să favorizeze izbucnirea unui conflict mult mai amplu.