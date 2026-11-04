Dolarul american s-a prăbușit la cel mai scăzut nivel din ultima lună. Victoria democraților în alegerile din SUA provoacă temeri privind economia

Dolarul american a coborât miercuri la cel mai redus nivel din ultima lună, după ce Partidul Democrat a obținut majorități în ambele camere ale Congresului SUA, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului. Rezultatul scrutinului a alimentat temerile investitorilor privind posibilitatea înăspririi reglementărilor aplicate sectorului inteligenței artificiale (AI), ceea ce ar putea afecta creșterea economică a Statelor Unite.

Moneda americană a fost pusă sub presiune și de scăderea randamentelor obligațiunilor Trezoreriei SUA. Investitorii s-au orientat către active considerate mai sigure, în timp ce au evaluat consecințele blocajului politic de la Washington. În același timp, traderii și-au redus așteptările privind majorările dobânzilor în cursul anului viitor.

Euro s-a apreciat cu 0,6%, ajungând la 1,1258 dolari. Indicele dolarului, care măsoară evoluția monedei americane în raport cu un coș format din șase valute, a scăzut cu 0,6%, până la 101,27 puncte, cel mai redus nivel din ultima lună.

Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a coborât cu aproape 5 puncte de bază, până la 4,915%, conform Reuters.

Deprecierea dolarului a fost deosebit de pronunțată în raport cu yenul japonez și francul elvețian, ambele considerate monede de refugiu în perioade de incertitudine. Dolarul a pierdut 0,6% în fața francului elvețian, ajungând la 0,8159 franci, în timp ce yenul s-a apreciat cu aproape 0,8%, până la 157,92 yeni pentru un dolar.

Democrații au câștigat marți majorități atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, obținând victorii importante inclusiv în zone considerate tradițional favorabile republicanilor, precum Kansas și Texas.

Până în prezent, democrații au reușit să câștige șase mandate de senator deținute anterior de republicani. Acest rezultat le asigură majoritatea chiar dacă nu vor reuși să-și păstreze propriile mandate în statele competitive Michigan și Minnesota.

Pentru unii investitori, însă, principala consecință a victoriei democraților asupra dolarului nu este doar schimbarea echilibrului politic din Congres, ci și ceea ce ar putea însemna aceasta pentru sectorul inteligenței artificiale.

Moh Siong Sim, strateg valutar la OCBC, a explicat că evoluția piețelor reflectă îngrijorările privind o supraveghere mai strictă a industriei AI în cazul unei victorii democratice ample. Aceste temeri se reflectă și în performanța mai slabă a indicelui Nasdaq, precum și în preocupările legate de creșterea economică a Statelor Unite dacă sectorul inteligenței artificiale va fi supus unor reglementări mai dure.

Totuși, specialistul a atras atenția că adoptarea unor legi la nivel federal rămâne dificilă chiar și în cazul unei victorii a Partidului Democrat, având în vedere obstacolele legislative și dreptul de veto deținut de președintele Donald Trump.

După încheierea alegerilor de la jumătatea mandatului, atenția investitorilor se va îndrepta din nou către factorii economici fundamentali care influențează evoluția dolarului, potrivit lui Carol Kong, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia.

Aceasta consideră că datele economice americane vor continua să indice o economie puternică. O asemenea evoluție ar putea susține noi majorări ale dobânzilor și, implicit, ar putea oferi sprijin monedei americane.

Carol Kong urmărește și riscul unei escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu, în funcție de rezultatul alegerilor. Donald Trump nu a exclus posibilitatea reluării operațiunilor militare americane după scrutinul din Statele Unite.

În cazul în care președintele american va intensifica acțiunile militare în conflict, prețurile petrolului ar putea crește puternic. O asemenea evoluție ar putea susține, la rândul său, dolarul american.

Între timp, cotațiile petrolului au scăzut ușor, ajungând la 102,9 dolari pe baril. Mișcarea vine după ce prețurile au pierdut aproximativ 1% marți, coborând la cel mai redus nivel din aproape patru săptămâni.

În Asia, yuanul chinezesc tranzacționat pe piețele offshore s-a depreciat cu 0,2%, ajungând la 6,6836 unități pentru un dolar.

Moneda chineză și-a continuat astfel pierderile după ce marți înregistrase cea mai mare scădere zilnică din 15 mai încoace. Evoluția a venit după ce Banca Populară a Chinei a majorat nivelul rezervelor în valută pe care instituțiile financiare trebuie să le păstreze, într-o măsură menită să încetinească aprecierea yuanului. Noua cerință privind rezervele valutare urmează să intre în vigoare la 15 noiembrie 2026.