Veste pentru proprietarii de locuințe și mașini din București. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele în 2027

Primăria Municipiului București a anunțat că taxele și impozitele locale, precum și taxa pentru parcarea de reședință, ar urma să rămână la nivelul din 2026 și anul viitor. Primarul general Ciprian Ciucu a decis să propună plafonarea acestora, iar un proiect de hotărâre a fost pus în dezbatere publică. Documentul urmează să fie supus votului Consiliului General al Municipiului București pe 12 noiembrie.

Primăria Municipiului București a anunțat că taxele și impozitele locale nu vor fi majorate în 2027, potrivit unui proiect de hotărâre inițiat la nivelul administrației Capitalei.

Conform informațiilor publicate de instituție pe pagina oficială de Facebook, primarul general Ciprian Ciucu a decis să propună plafonarea taxelor și impozitelor locale la nivelul aplicat în anul 2026.

Astfel, dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul General al Municipiului București, nivelul taxelor și impozitelor locale vizate de document va rămâne neschimbat anul viitor.

Măsura se află în prezent în etapa de dezbatere, urmând ca decizia finală să fie luată prin votul consilierilor generali.

Anunțul Primăriei Capitalei îi vizează și pe bucureștenii care plătesc taxa pentru parcarea de reședință.

Potrivit instituției, și această taxă ar urma să fie menținută în 2027 la nivelul stabilit pentru anul 2026.

Prin urmare, proiectul propus de primarul general Ciprian Ciucu nu prevede o creștere a taxei pentru locurile de parcare de reședință.

Menținerea nivelului actual depinde însă de aprobarea proiectului de hotărâre în Consiliul General.

Primăria Municipiului București a anunțat că nici taxa de promovare turistică nu va fi majorată în anul 2027.

Potrivit propunerii prezentate de administrația Capitalei, aceasta va rămâne la nivelul de 10 lei pe noapte, fără modificări față de valoarea actuală.

Astfel, proiectul de hotărâre urmărește menținerea nivelului existent atât pentru taxele și impozitele locale, cât și pentru taxa de parcare de reședință și cea de promovare turistică.

Primăria Capitalei a precizat că proiectul de hotărâre privind plafonarea taxelor și impozitelor locale a fost pus în dezbatere publică.

Documentul urmează să ajungă pe masa Consiliului General al Municipiului București pe 12 noiembrie 2026, când consilierii vor decide dacă aprobă menținerea nivelului taxelor pentru anul următor.

Până la adoptarea hotărârii, măsura rămâne o propunere a administrației locale.

Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului București printr-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.