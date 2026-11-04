Schaeffler va concedia 3.460 de angajați și va închide cinci fabrici din Europa. Costurile ridicate și criza din industria auto accelerează restructurarea

Producătorul german de componente auto Schaeffler a anunțat marți că va elimina 3.460 de locuri de muncă și va închide cinci unități din Europa, în cadrul unui amplu program de restructurare. Decizia vine pe fondul cererii în scădere pentru vehiculele cu motoare cu combustie internă, al adoptării mai lente decât se anticipa a automobilelor electrice și al intensificării concurenței.

Potrivit companiei, măsurile vor afecta 16 unități, dintre care patru fabrici din Germania și una din Belgia vor fi închise. Aproximativ 2.660 de locuri de muncă vor fi eliminate în Germania până în 2028. Numărul reprezintă aproximativ 9% din personalul de bază al companiei din această țară.

Directorul general al Schaeffler, Klaus Rosenfeld, a explicat că măsurile urmăresc să asigure posibilitatea companiei de a continua să dezvolte și să producă produse competitive în Germania și în Europa, în pofida costurilor semnificativ mai mari cu forța de muncă, conform Reuters.

Potrivit acestuia, cheltuielile cu personalul din Germania sunt de aproximativ 2,5 ori mai mari decât în alte țări europene.

Reducerile de personal anunțate de Schaeffler reflectă presiunile tot mai mari asupra întregului lanț de aprovizionare al industriei auto germane. Furnizorii de componente trebuie să se adapteze la producția mai redusă de automobile, la creșterea mai lentă decât se anticipa a pieței vehiculelor electrice și la concurența tot mai puternică din partea companiilor chineze.

Mai mulți producători auto importanți, printre care Volkswagen, client al Schaeffler, Mercedes-Benz și Porsche, derulează la rândul lor programe de reducere a costurilor. Aceste măsuri urmăresc protejarea profitabilității într-o piață aflată în declin.

Compania germană estimează că programul de restructurare va genera economii anuale de aproximativ 300 de milioane de euro, echivalentul a 336 de milioane de dolari, până în 2030.

Implementarea măsurilor va presupune însă și costuri punctuale de aproximativ 480 de milioane de euro, cea mai mare parte a acestora urmând să fie înregistrată în 2026.

Klaus Rosenfeld nu a exclus posibilitatea unor noi concedieri după 2028. Directorul general a precizat că societatea trebuie mai întâi să negocieze și să implementeze programul actual, urmând ca ulterior să evalueze dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

Restructurarea va include și o reducere a remunerațiilor conducerii. Consiliul de administrație al Schaeffler își va diminua propriile salarii cu 10% pe parcursul a doi ani, a anunțat Klaus Rosenfeld în cadrul unei discuții cu analiștii.

Directorul general a explicat că măsura reprezintă atât un semnal adresat consiliului angajaților și reprezentanților salariaților, cât și o contribuție imediată a conducerii la rezolvarea problemei costurilor care trebuie abordată.

În pofida amplului program de restructurare, Klaus Rosenfeld a reafirmat angajamentul companiei de a continua plata dividendelor către acționari.

De asemenea, directorul general s-a declarat încrezător în capacitatea Schaeffler de a genera numerar în trimestrul al patrulea.

Compania intenționează să mențină plata regulată a dividendelor către toți acționarii, inclusiv în perioadele în care este necesară implementarea unor măsuri de restructurare.