Înmatriculările de mașini au scăzut puternic în România. Datele oficiale INS arată un declin de aproape 20%

Înmatriculările noi de autoturisme au scăzut cu 19,8% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri, 4 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Scăderea a fost și mai accentuată în cazul autoturismelor noi, unde declinul a ajuns la 26,4%. În schimb, înmatriculările de mopede și motociclete au continuat să crească.

Potrivit datelor INS, în trimestrul al treilea din 2026 au fost înregistrate 114.529 de înmatriculări noi de autoturisme, față de 142.807 în aceeași perioadă a anului 2025. Diferența reprezintă o scădere de 19,8%.

Declinul a fost mai pronunțat în cazul autoturismelor noi. Numărul acestora a ajuns la 32.360, comparativ cu 43.949 în trimestrul al treilea din 2025, ceea ce înseamnă o reducere de 26,4%.

Autoturismele noi au reprezentat doar 28,3% din totalul înmatriculărilor noi de autoturisme, cu 2,5 puncte procentuale mai puțin decât în perioada corespunzătoare a anului precedent.

La nivelul întregii categorii de vehicule pentru transportul pasagerilor, înmatriculările noi au scăzut cu 18,1%, de la 153.084 la 125.351 de unități.

În contrast cu evoluția autoturismelor, categoria mopedelor și motocicletelor a înregistrat o creștere a înmatriculărilor.

Potrivit INS, în trimestrul al treilea din 2026 au fost înregistrate 10.204 mopede și motociclete, față de 9.292 în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă un avans de 9,8%.

În cazul vehiculelor noi din această categorie, creșterea a fost de 20,4%, numărul acestora ajungând la 6.218 unități.

În schimb, înmatriculările noi de autobuze și microbuze au scăzut cu 37,3%, până la 618 unități. Pentru vehiculele noi din această categorie, reducerea a fost de 44,7%.

Datele arată și o scădere a înmatriculărilor de vehicule destinate transportului mărfurilor. Acestea s-au redus cu 5,2%, de la 31.048 în trimestrul al treilea din 2025 la 29.442 în aceeași perioadă din 2026.

Institutul Național de Statistică a prezentat și situația vehiculelor înmatriculate în circulație la sfârșitul trimestrului al treilea din 2026, în funcție de normele europene de poluare.

La nivelul tuturor categoriilor de vehicule rutiere analizate, 67,5% dintre acestea erau încadrate în normele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, în timp ce 9,2% erau vehicule Non-Euro.

În categoria autoturismelor, cea mai mare pondere era deținută de mașinile Euro 4, care reprezentau 31,3% din total.

Conform datelor INS, la sfârșitul lunii septembrie 2026, în circulație se aflau 2.805.913 autoturisme Euro 4, 2.047.351 de autoturisme Euro 6 și 1.526.682 de autoturisme Euro 5.

Totodată, erau înregistrate 757.310 autoturisme Non-Euro și 72.952 de autoturisme electrice.

Datele INS arată că, la sfârșitul trimestrului al treilea din 2026, numărul vehiculelor rutiere electrice înmatriculate în circulație era de 85.270, luând în calcul toate categoriile analizate.

Dintre acestea, 72.952 erau autoturisme, 4.880 mopede și motociclete, iar 3.843 autobuze și microbuze.

În cazul autobuzelor și microbuzelor, vehiculele electrice reprezentau 6,4% din totalul celor înmatriculate în circulație.

Totodată, cea mai mare pondere a autobuzelor și microbuzelor era încadrată în norma Euro 6, respectiv 23,6%.

INS precizează că datele privind înmatriculările noi includ atât vehiculele noi, inclusiv cele cumpărate în leasing, cât și vehiculele second-hand aduse din import. Nu sunt incluse reînmatriculările rezultate din schimbarea proprietarului în urma vânzării unui autovehicul.

Datele privind vehiculele înmatriculate în circulație sunt provizorii, iar sursa informațiilor este Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.